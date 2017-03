O presidente da Xunta e xefe de filas do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, reprochou este mércores aos responsables municipais de Pontevedra que "critiquen" a decisión de Ence de levar a Huelva a planta de biomasa prevista en Lourizán cando "son eles xustamente os que non queren darlle a licenza".

"Non parece razoable ir en contra dunha empresa que se dedica a transformar madeira", opinou, non sen evidenciar que en Galicia se atopa o 47 por cento da masa forestal de España e que o seu sector madeireiro ocupa a máis de 60.000 persoas. "Se non transformamos a madeira en Galicia e hai que vendela fóra, o prezo baixa e moitas familias van perder moito diñeiro", argumentou.

Por iso, o mandatario asegurou que o Goberno galego está "a disposición" de Ence se "persiste" en instalar unha planta de biomasa en Pontevedra a través da tramitación dun plan sectorial que tardaría entre 20 e 22 meses. "Se non pode esperar ao plan sectorial e a pode facer noutro concello, é decisión da empresa", resolveu.

Neste punto, ante o ofrecemento do concello de Cerdedo-Cotobade para que Ence estude a viabilidade desa planta no polígono industrial de Folgoso, Feijóo indicou que a Xunta non ten "nada que engadir". "Se o propón será porque o ten medido", finalizou.

PAZO DE LOURIZÁN

Por outra banda, Feijóo declarou que lle "sorprende" que a Deputación de Pontevedra "non poña un euro" para rehabilitar o Pazo de Lourizán "e non deixe á Xunta conseguir diñeiro" para a remodelación do que cualificou como un "edificio estrela" e "un dos bens de interese cultural máis atractivos de Galicia".

En alusión ás aspiracións de Ence de instalar no Pazo de Lourizán un centro de investigación, e tras a negativa do organismo provincial (propietario do inmoble e os terreos circundantes, aínda que cedidos á Xunta) a facilitar esa actuación, o presidente do Goberno galego abundou no "sorprendente" de que "a Deputación prefira que se vaia deteriorando a que a Xunta consiga o diñeiro para recuperar o seu esplendor".

"Un dos primeiros efectos desa decisión é que non podamos pór en valor o edificio de Lourizán", remarcou Feijóo, quen lembrou que nunha recente reunión coa presidenta e o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva e César Mosquera, respectivamente, propúxolles un acordo para "rehabilitar" o pazo se a propiedade era transferida á Xunta.

"Non queremos vender Lourizán, queremos rehabilitar Lourizán, que ten que ser un patrimonio público, de todos os pontevedreses e de todos os galegos", concluíu.

Ao fío diso, cuestionou que mentres "o PSOE fóra de Galicia está a favor de Ence", en alusión ás fábricas que a empresa ten en Navia e en Huelva, "en Galicia, como goberna co BNG, está en contra".