Fomento non logra un acordo sobre a estiba e leva o Decreto ao Congreso sen respaldo do sector

Os sindicatos e a patronal da estiba non lograron alcanzar un acordo na súa reunión deste mércores sobre a proposta que o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, expuxo ao comezo do encontro para pactar en materia laboral ante a reforma do sector que promove.

O Goberno quere manter o emprego dos estibadores | Fonte: Europa Press

Fomento presentará así mañá xoves no Congreso o Decreto Lei que articula a reforma sen o pretendido respaldo do sector co que, á súa vez, buscaba solicitar o apoio dos grupos parlamentarios ao texto normativo, un respaldo que ata agora non ten.

O acordo 'in extremis' a véspera da votación no Parlamento non sería posible de modo algún, dado que á reunión non asistiron os máximos representantes de sindicatos e patronal, dado que se trataba dun encontro técnico, isto é, dos avogados das partes "sen capacidade de negociar e pactar".

No entanto, o contido da proposta de acordo exposta por sorpresa por De la Serna ao comezo da reunión, tampouco parece contar co respaldo de empresas e traballadores.

"Na nosa opinión, o documento presentado polo ministro non cumpre de ningún xeito a garantía de mantemento do emprego", indicou Víctor Díaz, un dos asesores de Coordinadora de Traballadores do Mar, principal sindicato de estibadores, ao termo da reunión sobre a proposta do ministro. "O único que fai é volver emprazar a sindicatos e patronal a que negocien sobre a subrogación dos traballadores", engadiu.

En canto ao plan de prexubilacións voluntarias, o asesor de Coordinadora apuntou que pode ser unha medida "positiva, pero insuficiente", dado que considera "difícil" que "un traballador do gremio decida deixar de traballar voluntariamente".

Do seu lado, o representante da patronal de empresas estibadoras Anesco, Pedro García, limitouse a "agradecer" a presenza do Goberno na reunión, e a indicar que "estudarán a proposta que presentou".

O único que acordaron sindicatos e patronal é porse en contacto na tarde de mañá xoves, unha vez que se coñeza se o Decreto Lei de reforma da estiba é aprobado ou rexeitado polo Congreso.

En función do resultado desa votación, os sindicatos decidirán se manteñen os paros aínda convocados nos portos, que comezan o venres, e determinarán novas reunións para negociar.