O presidente do PPdeG e titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, acusou este mércores aos "dous gobernos" que, ao seu xuízo, dirixen a Deputación de Pontevedra, de "ignorar" aos municipios pequenos para "dar diñeiro aos máis grandes". Deste xeito aludiu á capital de provincia, liderada polo BNG, e a cidade de Vigo, onde o PSOE ten unha folgada maioría absoluta.

Fronte a iso, fixo votos por que este organismo provincial "teña un goberno" do PP e "non dous", para que os seus fondos "volvan aos concellos que máis o necesitan" en lugar de que o diñeiro o reciban "os máis grandes, con máis orzamento".

É precisamente o reto que marcou ao vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, cando se cumpre un ano desde que se fixese coas rendas do partido a nivel provincial: "Volver gañar as eleccións municipais, recuperar a Deputación de Pontevedra e gañar nas cidades da provincia". "Non é fácil", asumiu na súa intervención na xunta directiva do PP nesta demarcación.

Polo momento, facendo balance do último ano, opinou que "cambiaron as cousas desde o punto de vista dos resultados, que son os que contan", e "o partido está en vías de recuperar o protagonismo que tivo na provincia" nas últimas décadas.

"UNIDADE" NO PP

Ao fío diso, non aclarou quen encabezará a candidatura ao Concello de Pontevedra nas próximas eleccións municipais, unha decisión que atribuíu á executiva provincial do PP, porque é un partido no que "hai unidade".

En fronte situou ao PSOE, coincidindo coa xornada na que o candidato á secretaría xeral do PSOE Pedro Sánchez visitou a localidade de Pontecaldelas.

Feijóo, que inicialmente tivo un lapsus ao dirixirse a Sánchez como "secretario xeral" dos socialistas, aseverou que é "benvido" en Galicia. "Sorprende que as críticas veñan do PSOE de Vigo", ironizou, antes de soster que os socialistas vigueses son "especialistas en facer oposición no PSOE ao que non está de acordo con eles".