Xavier Mugardos musica poemas galegos e reinterpreta clásicos tradicionais nos seus dous novos discos

O compositor e guitarrista galego Xavier Mugardos presenta este xoves na libraría Chan de Pólvora de Santiago de Compostela os seus dous novos discos, 'Corda, vento e verso' e 'Melodías Azuis e brancas', nos que pon música a poemas clásicos galegos e reinterpreta composicións tradicionais, ademais de ofrecer temas propios.

Xavier Mugardos | Fonte: Europa Press

Gravado no estudo de Virxilio Fernández, técnico de son que traballou para Serrat ou Manolo García, 'Corda, vento e verso' está construído con guitarra, clarinete e voz. No disco, Xavier Mugardos pon música a poemas galegos de Uxío Novoneyra, Rosalía de Castro ou Cabanillas, e inclúe tamén temas con letras propias.

"É unha composición natural, sen cosmética, nin maquillaxe, só harmonía", asegurou o seu creador, que para o traballo contou coa colaboración do clarinetista Telmo Sayáns.

Pola súa banda, en 'Melodías azuis e brancas', a guitarra é a única protagonista, adaptando para este instrumento músicas tradicionais galegas, como a Rianxeira, a Marcha do Antigo Reino de Galicia ou a Alborada da Veiga.

O disco nace como unha proposta de material didáctico para tocar estas cancións a guitarra. O autor traballa actualmente na creación dunha paxina web cun arranxo sinxelo para que calquera alumno deste instrumento poida aprender a tocalas.

ANTERIORES TRABALLOS

Defensor do diálogo da música galega ás músicas do Sur, Mugardos saca ao mercado no ano 2000 o seu primeiro disco, 'O sol que vai chegar'. En 2002 sacou ao mercado 'É aí', en 2004 'Son da Terra' e dous anos máis tarde 'Un feixe'.

En 2009, o músico editou coa arxentina Keresú o primeiro disco gravado en dúas linguas minoritarias, o galego e o guaraní, 'Cantos das dúas beiras'.