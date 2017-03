San Patricio iluminará de verde os principais monumentos, entre os que se inclúe a Torre de Hércules

Os monumentos representativos e enclaves icónicos de todo o mundo iluminaranse durante os días 16 e 17 de marzo co verde esmeralda de Irlanda para conmemorar o día de San Patricio, a festa nacional máis celebrada en todo o mundo.

Torre de Hércules | Fonte: Europa Press

España unirase á #olaverde con cidades como Madrid, Barcelona, Santander, Málaga, Zaragoza, A Coruña, Cáceres, Tortosa (Tarragona), Murcia, Valladolid e Adeje (Tenerife), Llanes (Asturias) e Sevilla.

Por primeira vez, lugares tan recoñecidos como o One World Trade Center en Nova York, o Concello de Londres ou a Lonxa dos Panos de Ypres en Bélxica uniranse á celebración do Patrón de Irlanda.

En España, Madrid iluminará en verde o Palacio de Comunicacións, Puerta de Alcalá e Cibeles, A Coruña a Torre de Hércules, Patrimonio da Humanidade pola Unesco, Sevilla, a Glorieta de Don Juan de Austria e Tenerife a Praza de España en Adeje.

En Barcelona grazas á colaboración de Irish in Barcelona procederase á iluminación da Fonte Máxica de Montjuic, as Fontes Xemelgas da Praza de Cataluña e a Fonte do Paseo de Graza.

Xunto á cidade condal tamén participarán diferentes enclaves da xeografía española como o Gran Casino de Santander, a Casa Consistorial de Málaga, o Edificio Etopia en Zaragoza, o Edificio Anexo do Concello de Murcia, o Palacio Consistorial de Cáceres, a Cúpula do Milenio de Valladolid, o Concello de Tortosa (Tarragona) e a Fonte de Santa Eulália (L'Hospitalet de Llobregat), que se vestirán de verde, por primeira vez, durante a celebración de San Patricio.

DENDE O COLISEO ATA LA TORRE DE PISA

Decenas de iconas mundialmente coñecidas, entre os que destacan o Coliseo de Roma, a Gran Muralla Chinesa, a Torre de Pisa, o London Eye en Londres ou a estatua de Cristo Redentor de Río de Janeiro volverán iluminarse un ano máis de cor verde nesta gran festividade.

Con motivo da celebración de San Patricio, a Oficina de Turismo de Irlanda en colaboración con Spotify, realizarán un concerto exclusivo de Celtas Cortos o mércores 15 de marzo ás 20,00 horas, desde as oficinas de Spotify.

O concerto poderase seguir 'livestream' a través da web de Spotify Spain e desde os perfís de Facebook e Instagram da Oficina de Turismo de Irlanda.