Santiago acolle un congreso internacional sobre o órgano hispano e o ciclo de concertos 'Cantátibus Organis'

Santiago de Compostela acollerá entre o 16 e o 19 de marzo a sétima edición do Congreso Internacional do Órgano Hispano, no cal se presentará o catálogo 'O órgano na Arquidiocese de Santiago', e celebrará o primeiro concerto do ciclo 'Cantátibus Organis', dedicado a este instrumento.

A publicación, o concerto e o congreso foron presentados este martes nunha rolda de prensa polo director do departamento de música da Arquidiocese de Santiago, Óscar Vallado, que estivo acompañado polo presidente da Asociación do Órgano Hispano, Enrique Campuzano, e polo secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.

A publicación que se presentará durante o congreso, impulsada polo departamento de música da Arquidiocese e editada co apoio da Consellería de Cultura, reúne os máis de 40 órganos existentes no territorio que abarca o arcebispado compostelán e nace como o punto de partida para un futuro plan director de rehabilitación e uso deste instrumento.

'O órgano na Arquidiocese de Santiago' ofrece unha primeira aproximación ao patrimonio organístico existente na rexión territorial do arcebispado compostelán, que inclúe unha relación de 43 instrumentos ordenados cronoloxicamente, desde o século XVIII ata o XXI, de acordo co ano de construción e, nalgúns casos, coa data da súa reconstrución total.

Cada órgano está encabezado pola súa localización xeográfica, o nome da parroquia, igrexa, capela, mosteiro ou convento no que se atopa, que se completa coas características fundamentais do instrumento e coas ilustracións das máis de 200 fotografías que acompañan a información.

CICLO

Ademais, co fin de contribuír á difusión e á posta en valor do patrimonio organístico de Galicia, o Goberno galego tamén apoia a realización da primeira edición do Ciclo de Órgano Cantantibus Organis, que comezará o xoves 16 de marzo, ás 19,00 horas, na igrexa da Universidade.

O concerto inaugural correrá a cargo dun dos músicos galegos máis internacionais, Fernando Buíde, e incluirá, ademais da presentación do catálogo, unha homenaxe colectiva ao profesor José López Calo.