Fomento leva hoxe ao Congreso a reforma da estiba sen acordo previo co sector

O Ministerio de Fomento finalmente someterá hoxe xoves o seu Decreto Lei de reforma do sector da estiba a debate e votación no Congreso sen que previamente alcanzouse un acordo con empresas e sindicatos do sector.

Estibadores | Fonte: Europa Press

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, expuxo por sorpresa na tarde do mércores unha proposta en busca dun acordo 'in extremis', pero a formulación non fraguou nun pacto, polo menos non antes do debate da reforma na Cámara Baixa.

Coa súa proposta, De la Serna pretendía lograr un acordo co obxectivo último de solicitar os apoios parlamentarios para convalidar a reforma no Congreso con que polo momento non conta. O PSOE, cuxa abstención ou voto a favor son decisivos para que salga adiante, condiciona o seu voto a un consenso do sector, o mesmo que Cidadáns.

O acordo de última hora non foi posible tanto polo carácter dos representantes que estaban sentados na mesa de negociación como tamén polas propostas formuladas.

O ministro presentou a súa proposta nunha reunión que patronal e sindicatos xa tiñan convocada, pero que era de carácter técnico, isto é, un encontro ao que non asisten os máximos representantes das partes, senón os seus avogados e asesores, que aseguraron non ter capacidade "nin para negociar nin para pactar".

No entanto, ao termo do acordo, devanditos asesores manifestaron unha "opinión técnica" non favorable ao catro propostas da formulación sorpresa de De la Serna.

"Na nosa opinión, o documento presentado polo ministro non cumpre de ningún xeito a garantía de mantemento do emprego", indicou Víctor Díaz, un dos asesores de Coordinadora de Traballadores do Mar, principal sindicato de estibadores, ao termo da reunión sobre a proposta do ministro e a que constitúe principal reivindicación do sector.

"O único que fai é volver emprazar a sindicatos e patronal a que negocien sobre a subrogación dos estibadores", engadiu. "A garantía de emprego debe asegurarse a través dun mecanismo legal e o documento só a empraza á negociación entre as partes", insistiu.

En canto ao plan de prexubilacións voluntarias ofertado por Fomento, o asesor de Coordinadora apuntou que pode ser unha medida "positiva, pero insuficiente", dado que considera "difícil" que "un traballador do gremio decida deixar de traballar voluntariamente". Ademais, apunta que estas axudas á prexubilación están condicionadas a un eventual acordo entre empresas e sindicatos sobre subrogación.

Na súa opinión, a proposta do ministro "responde a outras cousas distinta a un intento serio de atender as reivindicacións dos sindicatos", apuntou en relación á intención de solicitar apoios parlamentarios.

Do seu lado, o representante da patronal Anesco, o seu director xerente, Pedro García, limitouse a "agradecer" a presenza do Goberno na reunión, e a indicar que "estudarán a proposta que presentou".

A FOLGA, TAMÉN PENDENTE DO CONGRESO.

O único que acordaron sindicatos e patronal na nova reunión celebrada este mércores é porse en contacto na tarde de hoxe xoves, unha vez que se coñeza se o Decreto Lei de reforma da estiba é aprobado ou rexeitado polo Congreso.

En función do resultado desa votación, os sindicatos decidirán se manteñen os paros aínda convocados nos portos, que comezan o venres, de forma que contemplan a súa suspensión no caso de que a reforma non logre o 'visto e prace' da Cámara Baixa.

Así mesmo, en función do resultado da votación no Parlamento, determinarán as novas datas de reunión, e se estes encontros volven ser técnicos ou con máximos dirixentes dos sindicatos do ramo (Coordinadora, CC.OO., UGT, CIG e USO), a patronal Anesco e o mediador, o presidente do Consello Económico e Social (CES), Marcos Peña.