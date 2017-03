Feridas dous menores nun atropelo en Ourense e outra en Pontevedra

Dúas menores resultaron feridas na cidade de Ourense tras ser atropeladas a última hora da tarde do mércores por un vehículo e outra moza menor ao ser arroiada na cidade de Pontevedra.

Segundo informou o 112 Galicia, o dobre atropelo de Ourense tivo lugar sobre as 20,15 horas do mércores na Rúa Progreso na intersección con Alameda do Cruceiro.

O 112 Galicia tivo constancia do ocorrido a través da alerta de Urxencias Sanitarias, tras o que informou os Bombeiros da cidade, a Protección Civil e á Policía Local.

O 061 desprazou ao lugar unha ambulancia asistencial que levou ás dúas nenas atropeladas ao Hospital Cristal, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.

Pouco despois, sobre as 20,50 horas, en Pontevedra, outra moza menor resultou ferida ao ser atropelada fronte á porta principal do Hospital Provincial.

Foi un particular o que contactou co 112 Galicia para alertar do atropelo. O persoal da central do 112 avisou a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Pontevedra. Tamén se informou a Protección Civil e á Policía Local.

Unha ambulancia asistencial enviada polo 061 levou á nova ferida o Hospital Domínguez, segundo apuntaron fontes sanitarias.