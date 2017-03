Feridas dúas persoas ao saírse da vía o seu vehículo e impactar contra uns colectores en Cangas (Pontevedra)

Dúas persoas, unha muller e un home menor, resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado na noite do mércores ao saírse da vía un vehículo e impactar contra uns colectores de lixo no municipio pontevedrés de Cangas do Morrazo.

Segundo informou o 112 Galicia, a saída de vía tivo lugar sobre as 21,20 horas do mércores na Avenida de Vigo e o vehículo no que viaxaban as dúas persoas impactou contra uns colectores de lixo situados á beira da calzada.

O Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informou a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros do Morrazo. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil e da Policía Local.

A muller ferida, K.P.R., de 32 anos, foi levada nunha ambulancia asistencial acompañada por un médico ao Hospital Fátima de Vigo, onde tamén foi trasladado o home menor noutra ambulancia asistencial, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias.

Pola súa banda, efectivos de emerxencia mobilizados procederon á retirada da vía dos colectores de lixo contra os que chocou o coche.