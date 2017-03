O custo laboral das empresas en Galicia pecha 2016 cunha caída do 1,1%, superior á media nacional

O custo laboral medio por traballador e mes (que inclúe as remuneracións e as cotizacións sociais) das empresas en Galicia pechou 2016 cunha caída dun 1,1% fronte ao último cuadrimestre do ano anterior, ata 2.343,66 euros, unha diminución máis acusada que a media nacional, que se situou no 0,8%, segundo os datos que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O custo laboral componse do custo salarial e dos outros custos. No cuarto trimestre do ano, na Comunidade galega, o custo salarial (que comprende salario base, complementos salariais, horas extraordinarias e pagos atrasados) descendeu un 0,9%, ata os 1.759,08 euros, similar á baixada do 0,8% a nivel estatal.

Os outros custos (custos non salariais) en Galicia supuxeron 584,58 euros neste período, o que representa unha baixada do 1,7%, mentres que caeron un 0,9% en todo o Estado.

Por hora, o custo laboral das empresas galegas mantívose practicamente estable, en 18,32 euros; algo que tamén sucedeu co custo salarial por hora efectiva (13,75 euros) e con outros custos (4,57 euros)

Desta forma, Galicia é a cuarta comunidade cos custos laborais máis baixos, 306 euros menos que a media estatal (2.649,97 euros), só por encima de Comunidad Valenciana, Canarias e Extremadura.

Por autonomías, os custos laborais máis altos rexistráronos Madrid (3.095,72 euros por traballador e mes), País Vasco (3.078,07 euros), Navarra (2.834,56 euros) e Cataluña (2.821,18 euros).

XORNADA LABORAL

Mentres, a xornada laboral en Galicia, para o total dos traballadores, reflicte un total de 150,2 horas pactadas ao mes no cuarto trimestre, con 127,9 horas efectivas e 22,72 non traballadas.

Entre os traballadores a tempo completo, as horas pactadas foron 169,2, pero 143,7 as efectivas e 25,95 as non traballadas. Para os contratados a tempo parcial, as horas pactadas situáronse en 84,4, as efectivas foron 73,2 e as non traballadas 11,55.

Por último, en canto a vacantes, Estatística recolle 2.308 na Comunidade galega no cuarto trimestre, un 3,4% sobre o total do Estado. Destas 2.308 vacantes, o 89% débense a que non se necesita ningún traballador máis, un 8,1% ao elevado custo de contratación e un 2,9% a outros motivos.

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, o custo laboral medio por traballador e mes situouse en 2.649,9 euros no cuarto trimestre de 2016, o que supón un descenso do 0,8% respecto ao mesmo período de 2015.

Con este recorte interanual, o máis pronunciado desde o primeiro trimestre de 2013, o custo laboral encadea catro trimestres consecutivos en negativo despois de caer un 0,2% no primeiro trimestre de 2016, un 0,1% no segundo e un 0,5% no terceiro.

No cuarto trimestre do ano pasado, o custo salarial baixou un 0,8% respecto ao cuarto trimestre de 2015, situándose nunha media de 2.010,7 euros por traballador e mes.

Os outros custos (custos non salariais) alcanzaron no último cuarto de 2016 os 639,24 euros, cun descenso interanual do 0,9%. O compoñente máis importante dos outros custos son as cotizacións obrigatorias á Seguridade Social, que totalizaron 588,7 euros, un 0,4% menos que no cuarto trimestre de 2015.

O segundo elemento importante dos outros custos son as percepcións non salariais, que caeron un 6,1% en taxa interanual, debido ao retroceso das indemnizacións por despedimento e das outras percepcións non salariais (indemnizacións por fin de contrato, pagos compensatorios, roupa de traballo, etc.). Pola súa banda, as subvencións e bonificacións, tamén incluídas nos outros custos, descenderon un 3,7% en taxa interanual.

A xornada media pactada no cuarto trimestre do ano pasado foi de 34,2 horas á semana, aínda que a xornada efectivamente traballada foi de 29,3 horas tras descontar as horas perdidas de media á semana (5,1 horas, a maioría por vacacións e días festivos) e sumar as horas extraordinarias. O custo laboral por hora efectiva aumentou un 0,6% no último trimestre do ano pasado, situándose en 20,79 euros, tras reducirse o número de horas traballadas un 1,4%.

O INE informou ademais de que no últimos tres meses de 2016 rexistráronse 67.464 vacantes de emprego, das que o 90,3% pertencían ao sector servizos. No entanto, Estatística precisa que a maioría das empresas preguntadas afirmaron que non había vacantes por cubrir porque non necesitaban traballadores adicionais para o período outubro-decembro de 2016.