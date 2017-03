Detido un cidadán luso con 33 ordes de busca como presunto autor de roubos con forza en igrexas ourensás

A Policía Nacional detivo a un cidadán portugués como presunto autor de roubos con forza en igrexas ourensás e outro roubo con forza no centro de saúde A Cuña e dunha tentativa de roubo con forza nunha libraría.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, co cinco identidades que usaba este individuo detido, cun perfil "de delincuente itinerante multireincidente", suma 33 ordes de busca.

En concreto, a Policía indica que o home, de 58 anos natural de Portugal e con 53 arrestos anteriores, foi detido "por 25 roubos con forza en interior de igrexas, un roubo con forza nun centro de saúde e a tentativa de roubo con forza nunha libraría na cidade de Ourense".

Os feitos que motivaron a detención sucederon o pasado día 13 de marzo cando axentes da Brigada de Seguridade Cidadá da Comisaría Provincial de Ourense procederon ao arresto dun home ao que se lle imputa un delito de tentativa de roubo con forza nunha libraría da Avenida de Zamora.

O individuo foi sorprendido por dous cidadáns sobre as 15,30 horas cando tentaba forzar a porta dunha libraría cun desaparafusador. Fuxiu do lugar ao ser descuberto, pero foi localizado momentos despois pola dotación policial, que lle interveu un desaparafusador e demais ferramentas que levaba escondidas entre a roupa.

Unha vez coñecido este feito pola Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta da Comisaría Provincial de Ourense, os axentes realizaron unha auditoría dos casos non resoltos, en especial o daqueles que pola súa especial natureza, 'modus operandi', marxe horaria e lugar de actuación, puidesen ter un denominador común e ser cometidos pola persoa detida.

Así, a análise do historial delincuencial do detido reflicte na súa maioría roubos con forza cometidos no interior de igrexas nas que rouba o contido dos cepillos e distintos obxectos deixados polos fregueses a modo de ofrenda, delitos cometidos en distintas cidades de Galicia e zonas limítrofes da Comunidade de Castela e León, "sendo similar en todos eles o seu modus operandi e coincidente con feitos ocorridos desde o mes de xaneiro do 2016 en Ourense".

SEIS ROUBOS EN INGLESIAS

En Ourense na Igrexa de Santa Eufemia o día 30 de xaneiro de 2016 sobre as 13,30 horas un descoñecido esnaquizou o cepillo das ofrendas e apoderouse das mesmas; na capela de San Benito de Vilar das Tres o 11 de febreiro de 2016 despois de forzar varias portas do interior do cepillo, subtraeron o diñeiro que contiña o "peto"; e na Igrexa da nosa Señora de Fátima o 12 de febreiro de 2016 forzáronse as portas dos distintos despachos e levaron 1.250 euros.

Ademais, na Igrexa de Velle o 9 de setembro de 2016 forzouse as portas para subtraer 20 euros; no Santuario da Virxe dos Remedios o 5 de xaneiro de 2017 fracturaron o cristal e fechadura e roubaron á Virxe unha cadea valorada en 1.000 euros, un anel verde tipo ágata valorado en mil euros e unha medalla en 700 euros; e nos templos parroquiais de Castro de Beiro e Santa Eulalia de Beiro o 14 marzo deste ano fracturaron os rosetones de ambos e subtraeron o contido dos cepillos.

A Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta despois de acumular información de todos estes feitos, imaxes, AND e outras probas, constatou que a persoa detida pola tentativa de roubo con forza na libraría é a mesma que cometeu os roubos con forza nas igrexas mencionadas.

Tamén se lle atribúe o roubo con forza cometido no centro de saúde A Cuña o 20 de abril de 2016, fracturando a fechadura e marco da porta de consúltaa número 11.

ORDES

O detido suma co seu cinco identidades usadas unha totalidade de 33 ordes de procura e captura, moitas delas de ingreso en prisión, decretadas por diferentes autoridades xudiciais de toda España, o que denota o carácter "escurridizo" deste, segundo destaca a Policía, ao que se une que cando é detido polas Forzas e Corpos de Seguridade facilita datos erróneos ou incorrectos sobre a súa identidade, "co ánimo de entorpecer a súa identificación", engade.

O detido, ao que lle constan 53 arrestos anteriores, a maioría por delitos contra a propiedade, pasou a disposición xudicial o mércores.