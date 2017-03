Detida unha persoa en relación coa morte dun home que apareceu degolado en Fisterra en decembro

A Guardia Civil detivo a unha persoa en relación coa morte dun home que apareceu degolado a mediados de decembro na súa vivenda en Fisterra (A Coruña).

Segundo informaron fontes da investigación, en relación coa morte de Idilio Liñeiro hai un detido e as actuacións están baixo segredo de sumario.

O cadáver do home, duns 40 anos e con antecedentes por narcotráfico, foi localizado a última hora do xoves 15 de decembro no interior da súa vivenda, situada no edificio Faro de Fisterra da rúa Escaselas.

Pasadas as 23,00 horas, ata esta zona desprazáronse múltiples efectivos da Guardia Civil, así como doutros corpos, que procederon ao levantamento do cadáver e iniciaron a recollida de probas.

A vítima presentaba unha ferida de arma branca no pescozo. Os veciños do home aseguraron que o viron por última vez o luns anterior.