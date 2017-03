O CSIC participa por terceiro ano consecutivo no XVIII Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) participa por terceiro ano consecutivo no XVIII Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que nesta ocasión leva por lema 'O mundo que queremos' e que se celebra no Pazo da Cultura ata o 2 de abril.

Nesta edición, o CSIC, a través da Unidade de Cultura Científica (UCC) da súa Delegación en Galicia e de tres centros de investigación (Misión Biolóxica de Galicia, Instituto de Investigacións Mariñas e Instituto de Ciencias do Patrimonio), participará con talleres e sesións de contacontos.

En concreto, este venres, día 17, terá lugar o taller ciencia-arte 'Construíndo o mundo que queremos', iniciativa que se dirixe a nenos de entre 8 e 10 anos. O 28 de marzo haberá unha nova sesión desta iniciativa.

Posteriormente, o 20 de marzo, celebrarase 'Contacontos: unha porta á Prehistoria', que se dirixe ao público infantil (a partir de 3 anos); e os días 22 e 26 os asistentes poderán participar en 'A ruta da mámoa', un xogo didáctico dirixido fundamentalmente ao público con idades a partir de 8 anos.

O 25 de marzo terá lugar o taller científico 'A horta da prehistoria', para nenos entre 8 e 12 anos; e o 27, para público familiar, o taller 'Apalpando a ciencia'.

Por outra banda, o CSIC tamén participa na oferta de actividades concertadas previamente desde o Salón do Libro para centros de ensino co taller de sementes 'Cápsulas de vida' e o contacontos 'Don cabaliño de mar'.