O Goberno segue sen apoios para convalidar o decreto da estiba tras anunciar Ciudadanos a súa abstención

O secretario xeral de Ciudadanos, José Manuel Villegas, anunciou que os seus 32 deputados absteranse na validación do decreto lei que liberaliza a estiba que se debate este xoves no Pleno do Congreso e só o PNV mantense aberto a apoialo, o que implica que o Goberno segue sen apoios para poder sacalo adiante.

O Goberno quere manter o emprego dos estibadores | Fonte: Europa Press

O Executivo confiaba en que o apoio de Ciudadanos e posiblemente do PNV permitiríalle convalidar o seu decreto, xa que os de Albert Rivera condicionaban o seu respaldo ao bo desenvolvemento da reunión que o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mantivo este mércores coa patronal e os sindicatos do sector.

Con todo, tras o fracaso desas negociacións, Villegas confirmou nos corredores do Congreso que o seu partido se absterá na validación e pediu ao Goberno que retire este punto da orde do día, como xa fixo a semana pasada, para evitar unha derrota.

Do seu lado, o portavoz parlamentario do PNV, Aitor Esteban, non aclarou cal será finalmente o sentido do seu voto e condicionouno a coñecer os compromisos que adquire publicamente o ministro de Fomento. No caso de que lles convezcan as palabras de De la Serna, apuntou que votarían a favor.

175 NONS FRONTE A 142 SÍES

Así as cousas, de sumar ao PNV o decreto solicitaría 142 síes (134 do PP, dous de UPN, un de Foro Asturias e o cinco dos nacionalistas vascos), menos dos 175 que prevén reunir os partidarios do 'Non', co que non sería convalidado.

Pola súa banda, tanto o portavoz do PSOE, Antonio Hernando, como o líder de Podemos, Pablo Iglesias, confirmaron que o seu voto será negativo á súa chegada ao Pleno do Congreso. Tamén seguen no 'non' Esquerra, o PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria e Nueva Canarias.

Ademais, Iglesias avanzou que non prevé baixas nas súas filas e que espera que ata o portavoz de En Comú, Xavier Domènech, que non puido asistir ás sesións do martes nin o mércores, poida estar presente.

Así mesmo, o tres deputadas da oposición, entre elas a galega Ángela Rodríguez, que adiantaron a súa volta a España desde Nova York, onde se atopaban en viaxe oficial tamén chegarán tempo á votación, segundo explicaron os seus compañeiros.