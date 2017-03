O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, asegura que o Congreso ten "tanta responsabilidade como o Goberno" á hora de aprobar a reforma do sector da estiba para que España cumpra coa normativa europea e evitar unha multa da UE "que está a piques de caer e que terían que pagar todos os españois".

"O Goberno fixo a súa parte e agora corresponde a este Congreso facer a súa, porque o Congreso ten a mesma responsabilidade que o Goberno para evitar que impoñan a primeira sanción do Tribunal de Xustiza da UE ao Reino de España", asegurou De la Serna no debate no pleno da Cámara Baixa do Decreto Lei da reforma.

"Por contra, se hoxe convalidamos o Decreto Lei evitariamos a sentenza", garantiu ao ministro, que lembrou o compromiso da UE de elevar unha proposta de desestimento do procedemento de sanción no caso de que se aprobe a reforma.

Na súa intervención ante o Pleno, De la Serna defendeu que o Decreto se presenta despois dun longo proceso de diálogo co sector que se levou a cabo nos dous últimos anos co fin de chegar un acordo.