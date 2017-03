Milagros Otero apunta ao urbanismo, as listas de espera ou os ruídos como temas recorrentes de queixas ao Valedor

A valedora do pobo, Milagros Otero, asegurou este xoves que durante 2016, como é habitual, repetíronse queixas a esta institución en temas como o urbanismo, as listas de espera, as liñas de autobús, os comedores escolares ou os ruídos.

Rg A Valedora Po Pobo Nos Almorzos Do Galicia Por Diante 16 03 17 | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista concedida á Radio Galega, Otero adiantou que no Informe de Actividade relativo a 2016, que se entregará a finais deste mes, repítense "moitas queixas".

"Son consciente de que os galegos teñen moitos problemas, pero hai moitas cousas que melloraron", dixo a valedora, que instou á sociedade a ser respectuosos no exercicio dos seus dereitos.

Sobre a xenofobia en Galicia, Otero indicou que "a sociedade galega é amable e entende aos demais". "Somos un país excesivamente igualitario e non recibimos denuncias por razón de raza", apostilou.

HOMOFOBIA

Do mesmo xeito, avanzou que tampouco se reciben moitas queixas relacionadas coa homofobia, aínda que as considerou moi relevantes dado que "as persoas deben respectarse como son, como seres humanos e sen condicións externas".

"Os problemas dos homes e das mulleres quedarían solucionados se se tivesen en conta como seres humanos e non se son transexuais ou homosexuais", dixo a valedora, para quen a sociedade actual debería "estar preparada para conter esas desigualdades".

Fronte a isto, a representante do Valedor do Pobo apostou pola educación en valores como algo fundamental.

Noutra orde de cousas, Milagros Otero eloxiou a relación coas diferentes administracións e dixo que, a pesar de que algúns concellos tardan en contestar, en xeral a colaboración é boa.