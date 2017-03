O presunto asasino da peregrina Denise Tiem ofreceuse a guiarlles cara ao cadáver, segundo un axente

"Ao baixar do helicóptero, Miguel Ángel achégase a min e dime que vai colaborar e levarnos onde está o corpo da moza". Así o asegurou este xoves na Audiencia Provincial de León un dos axentes de policía encargados de trasladar a León a Miguel Ángel Muñoz Blas, presunto asasino da peregrina Denise Pikka Thiem no ano 2015.

O descubrimento de que Muñoz Blas acudira a unha oficina bancaria para cambiar dólares por euros fixo que a Policía decidise deterlle cando se atopaba na localidade asturiana de Grandas de Salime, desde onde foi trasladado en helicóptero ata Astorga.

Unha vez en terras leonesas e tras confesar ao axente que lles ía a guiar cara ao lugar onde estaba o corpo da moza Denise, os axentes e o acusado puxéronse en marcha en procura do cadáver e, tras unha hora aproximada de coche e camiñar durante poucos metros, comezouse a percibir cheiro a putrefacción e, finalmente, localizouse a Denise.

Cando aparece o corpo, segundo explicou o policía, "a cara de Miguel Ángel cambiou, coma se dixese 'isto é o que fixen, ata aquí cheguei, acabouse o calvario', coma se liberásese do cargo de conciencia".

O acusado, a pesar de guiar exactamente á policía cara ao lugar de enterramento da peregrina asasinada, achegou información "difusa" sobre o lugar no que se atopaban as mans xa que, aínda que dixo que as enterrou nunhas "oquedades" a uns 300 metros da súa casa, "nunca apareceron" nin na zona marcada polo detido nin noutra moito máis ampla.

No entanto, o axente recalcou a colaboración voluntaria "en todo momento" de Miguel Ángel Muñoz, xa que se "el quixera que o corpo se atopase non o tería deixado onde o deixou", polo que non se podería localizar sen el.