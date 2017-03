O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, asegura que o Congreso ten "tanta responsabilidade como o Goberno" á hora de facilitar aprobar o Decreto Lei de reforma do sector da estiba para que España cumpra coa normativa europea e evitar unha multa da UE "que está a piques de caer e que terían que pagar todos os españois".

Iñigo De la Serna, ministro de Fomento | Fonte: Europa Press

"O Goberno fixo o seu parte e agora corresponde a este Congreso facer a súa, porque o Congreso ten a mesma responsabilidade que o Goberno para evitar que impoñan a primeira sanción do Tribunal de Xustiza da UE ao Reino de España", asegurou De la Serna no debate no pleno da Cámara Baixa sobre o Decreto Lei da reforma.

"Por contra, se hoxe convalidamos o Decreto Lei evitariamos a sentenza", garantiu ao ministro, que lembrou o compromiso da UE de elevar unha proposta de desestimiento do procedemento de sanción no caso de que se aprobe a reforma.

Así, o ministro pediu aos grupos que á hora de decidir o voto para convalidar o Decreto teñan "altura de miras, responsabilidade política e sentido de Estado". "Se á hora de tomar a decisión do voto alguén pensa que se consegue dañar ao Goberno, equivócase, o daño sería aos españois que terían que pagan a multa da UE", indicou De la Serna ante o pleno ao que acudiron varios representantes do colectivo de estibadores.

"Dicir 'si' á validación é cumprir coas súas obrigacións co país, evitar unha multa ao a peto de españois, permitir que as empresas poidan contratar libremente e manter o emprego, pero votar 'non' suporía manter o actual monopolio do sector", lembrou o ministro.

"OBSTÁCULO" Ao ACORDO

Na súa intervención ante a Cámara Baixa, De la Serna defendeu que o Decreto se presenta despois dun longo proceso de diálogo de dous anos co sector e dun diálogo tamén cos grupos políticos.

Non entanto, o ministro denunciou que "o maior obstáculo" para que a patronal e os sindicatos de estibadores chegasen a un acordo é o "bucle endiablado" que, na súa opinión, xerou a posición de forza que deu aos traballadores o feito de que algúns grupos políticos adiantasen a súa intención de rexeitar o Decreto no Congreso.

Ante estes "obstáculos", o ministro contrapuxo que o Goberno "fixo os deberes" para cumprir co que manda a UE e fomentar o diálogo entre patronal e sindicatos.

Neste punto, De la Serna destacou o "extraordinario esforzo" que o Executivo realizou para impulsar esta negociación colectiva, en referencia ao documento de proposta de acordo presentado onte mércores. "O Goberno realizou este esforzo sen precedentes convencido de que pode facilitar o acordo", aseverou.

"Estamos ante un Decreto Lei que cumpre co tratado da UE, pero que tamén é relevante para España porque da estabilidade ao sector, garante o emprego e evita a multa", defendeu o ministro.