Rajoy, Santamaría, catro ministros e Feijóo arrouparán a Moreno na súa reelección como presidente do PP-A

O presidente do Goberno e do PP, Mariano Rajoy, a vicepresidenta do Executivo, Soraya Sáenz de Santamaría, o portavoz do Goberno e ministro de Educación, Cultura e Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, e os ministros andaluces de Interior, de Facenda e Función Pública, e de Emprego e Seguridade Social, Juan Ignacio Zoido, Cristóbal Montoro e Fátima Báñez, respectivamente, arrouparán ao presidente do PP-A, Juanma Moreno, na súa reelección no cargo durante o XV Congreso Rexional do PP-A, que arrinca este venres en Málaga.

Juanma Moreno e Mariano Rajoy en Sevilla | Fonte: Europa Press

Fontes 'populares' informaron a Europa Press de que tamén acompañarán ao líder do PP-Ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o coordinador xeral do PP e vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, e o vicesecretario de Política Autonómica e Local do PP, Javier Arenas, tamén presidente de honra dos 'populares' andaluces.

O gran apoio por parte do Goberno da Nación e tamén da dirección nacional do PP a Juanma Moreno prodúcese nun momento clave tras coñecerse a candidatura da presidenta da Xunta, Susana Díaz, para liderar o PSOE.

En concreto, Rajoy asistirá o domingo á xornada de clausura do congreso, unha vez que Moreno recibise o aval dos compromisarios para seguir liderando o PP andaluz, mentres que o sábado está prevista a asistencia de Sáenz de Santamaría, segundo informaron a Europa Press fontes de Moncloa.

O PP-A afronta desde este venres e ata o domingo o seu XV Congreso Rexional, unido en torno ao liderado de Juanma Moreno, quen rozou o 99 por cento dos votos dos afiliados inscritos para revalidar a Presidencia do partido, sendo o único candidato que se presentou ao proceso de elección por parte da militancia posto en marcha por primeira vez no PP-A, tras aprobarse no pasado Congreso Nacional.

Este conclave, que se celebrará no Palacio de Feiras e Congresos de Málaga e no que participarán 1.133 compromisarios electos, terá lugar tan só uns días despois de que se cumpran tres anos da súa designación no cargo, o 1 de marzo de 2014, no marco do XIV Congreso Rexional do PP-A, onde obtivo un respaldo do 98,54 por cento dos votos emitidos para tomar a substitución ao entón presidente, Juan Ignacio Zoido.

Juanma Moreno non deu pistas sobre os cambios que fará en nova Executiva, aínda que non se prevén importantes modificacións. O seu número dous, Loles López, asegurou nunha entrevista con Europa Press que confiaba en seguir no cargo e, ademais, saíu reforzada do pasado Congreso Nacional tras ser incorporada ao Comité Executivo Nacional.

Aínda que se prevé un congreso de unidade, o conclave afróntase nun momento no que as diferenzas nas agrupacións provinciais de Sevilla e Granada son manifestas, a escasa marxe de que se celebren os congresos provinciais, fixados para despois da cita rexional.

De cara a estes congresos e tras o conclave do PP-A, haberá que decidir sobre as incompatibilidades dos presidentes provinciais de Cádiz, Córdoba e Xaén, Antonio Sanz, José Antonio Neto e José Enrique Fernández de Moya, respectivamente, despois de que unha emenda aprobada no Congreso Nacional poida afectar aos seus liderados, ao ocupar á vez cargos do Goberno central.

Segundo recóllese nos Estatutos do PP hai un réxime de excepcionalidades que tramita a Oficina do Cargo Popular, pero a última palabra tena o Comité Executivo do PP a nivel nacional previa consulta coas direccións rexionais.