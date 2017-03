Amancio Ortega, Rafa Nadal ou Barack Obama, os xefes que quererían ter os galegos

O xefe ideal que os galegos quererían ter é Amancio Ortega, dono de Inditex, seguido do deportista Rafa Nadal e do expresidente dos Estados Unidos Barack Obama, segundo se desprende da 'III Enquisa Adecco sobre mellores xefes e empresas máis felices para traballar'.

En concreto, para un 40,9% dos traballadores asalariados galegos, ter como xefe a Amancio Ortega faríalles máis felices, mentres que un 36,1% decántase por Rafa Nadal e o 35,6% por Obama.

Así mesmo, para os consultados por Adecco en Galicia, as empresas nas que cren que serían máis felices traballando son Google, L'Oreal e Inditex, que repiten o patrón da anterior enquisa.

DIRECTIVOS DE EMPRESAS

Entre empresarios e directivos, os galegos elixen a Amancio Ortega (40,9%) como xefe predilecto, seguido da directora xeral de Google en España e Portugal, Fuencisla Clemares, que, tras ser nomeada a finais de 2016, entra no ranking na segunda posición, co 23,5% dos votos.

En terceiro lugar, e baixando unha posición, está Juan Roig, presidente de Mercadona, elixido polo 15,7% dos enquisados; ao que seguen María Garaña (de Microsoft Emea), co 11,2% dos votos; e Rosa García, á fronte de Siemens, co 10,4%.

NADAL, GASOL E INIESTA ENTRE OS DEPORTISTAS

No ámbito do deporte, o 36,1% dos galegos consideran que Rafa Nadal sería o seu xefe ideal; mentres que o 27% decántase por Pau Gasol e o 25,2% por Andrés Iniesta, que cae desde a primeira posición do ano pasado.

A continuación, no ámbito do deporte, sitúanse Iker Casillas (20,9%), Fernando Alonso (20,1%), Mireia Belmonte (19,1%) ou Vicente del Bosque (18,3%).

UN LÍDER INTERNACIONAL

Segundo apuntou Adecco, por primeira vez nos tres anos nos que leva realizándose este ranking, un líder de ámbito internacional cóase entre os mellores xefes para os galegos.

Trátase do expresidente estadounidense Barack Obama, co 35,6% dos votos, o líder internacional preferido e o terceiro xefe que elixirían a nivel xeral.

No ámbito internacional, o segundo posto é para a exprimera dama de EE.UU. Michelle Obama, co 31,3% dos apoios; e o terceiro para o papa Francisco, co 21,7%. A continuación, os galegos elixen a Will Smith (20,9%), Steven Spielberg (17,4%) e Bill Gates (14,8%), entre outros.

SHOWMAN E ESPECTÁCULO

O informe de Adecco recolle tamén que Arturo Valls, co 23,8% dos votos, é o profesional da comunicación que os galegos prefiren como xefe, seguido de El Gran Wyoming (23,5%) e Jordi Évole (20,9%).

Entre os profesionais do espectáculo, pola súa banda, decántanse por Paco León (21,7%), Dani Rovira (18,6%) ou Alaska, que elixe o 18,3%.

DATOS NACIONAIS

Con datos similares a Galicia, aínda que en diferente orde, o xefe ideal que os españois quererían ter é o deportista Rafa Nadal, seguido do expresidente estadounidense Barack Obama ou o empresario Amancio Ortega.

En concreto, para un 34,8% dos traballadores asalariados españois ter como xefe ao tenista Rafa Nadal faríalles máis felices. Así mesmo, ademais de liderar a categoría deportiva, Nadal obtén tamén a maior porcentaxe entre todos os xefes. De feito, nas tres edicións da enquisa de Adecco foi elixido como o xefe ideal co que aos españois lles gustaría traballar.

No segundo lugar entre todos os xefes e liderando a categoría de internacional atópase Barack Obama. Por primeira vez un líder do ámbito internacional reúne tantos simpatizantes, contando co respaldo do 31,5% dos españois. O presidente saínte en Estados Unidos ascendeu nesta edición desde a sétima posición que ocupaba un ano atrás na súa categoría ata a primeira.

Por detrás de Barack Obama e en terceiro lugar, atópase o fundador do imperio téxtil Inditex, Amancio Ortega. O empresario é tamén o xefe do ámbito empresarial que reúne máis adeptos entre os traballadores españois, ata un 24,8% dos enquisados.

O presentador Arturo Valls sitúase no cuarto lugar entre os xefes que farían máis felices aos españois e lidera o ranking do ámbito da comunicación. Arturo Valls logra a simpatía dun 24,3% dos enquisados, revogando o posto ao xornalista Jordi Évole, que o ano pasado ocupaba a primeira posición da súa categoría.

En quinto lugar e encabezando a categoría do espectáculo atópase Dani Rovira. O actor malagueño repite un ano máis como o preferido do sector.

GOOGLE E L'ORÉAL, AS EMPRESAS MÁIS DESEXADAS

Google é a empresa máis destacada para traballar dentro do sector da informática, pero tamén se alza co primeiro posto entre todas as empresas. Por terceiro ano consecutivo, un 49,4% dos españois aseguran que serían máis felices traballando para Google.

No que se refire ao sector cosmético, L'Oréal é a empresa máis desexada para traballar e a segunda do ranking xeral de empresas, cun 46,6% dos traballadores que así o cre.

Dentro da categoría de distribución xeneralista, sitúase en primeiro lugar Mercadona. Ademais, na categoría xeral ocupa o terceiro posto cun 42,8% de simpatizantes.