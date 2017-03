O Goberno pide responsabilidade para convalidar o decreto da estiba e di que non existe 'plan B'

O Goberno apelou este xoves á "responsabilidade" dos grupos parlamentarios para convalidar o decreto lei que liberaliza a estiba e advertiu de que non existe 'plan B' para evitar a multa de Bruxelas, polo que "todos os españois" terán que pagar 134.000 euros diarios de sanción, xa que o Executivo "fixo todo o posible" e "non pode facer máis".

Así o sinalou o portavoz do Goberno, Íñigo Méndez de Vigo, en declaracións aos xornalistas ao termo da súa participación nas xornadas 'Spain Summit 2017' sobre a economía española, organizadas polo semanario británico 'The Economist', apenas unha hora antes de que o Congreso vote a validación do decreto lei da estiba.

O secretario xeral de Cidadáns, José Manuel Villegas, anunciou esta mañá que o seu partido se absterá na validación do decreto lei que liberaliza a estiba que se debate no Pleno do Congreso deste xoves.

Méndez de Vigo dixo ser conscientes de que o PP conta con 137 escanos e coñece as "posibilidades" de que os decretos lei poidan saír adiante, aínda que defendeu que o Goberno fixo "o que tiña que facer", ao cumprir coa sentenza do TXUE.

Por iso, apelou á responsabilidade dos partidos porque o asunto "ao final a quen vai prexudicar é a todos os españois", e recalcou que se trata de cumprir coa lexislación europea e evitar unha sanción de 21 millóns de euros, que se vería incrementada en 134.000 euros ao día ata que se adapte a regulación do sector á normativa europea.

Neste sentido, destacou que o Goberno fixo "todo o posible", xa que "regulou e tentou que a negociación entre a patronal e os sindicatos chegase a bo porto". "Non podemos facer máis", manifestou.

A pesar de descoñecer que separa ao Goberno do resto de grupos parlamentarios para non contar co seu respaldo na validación do decreto, xa que as negociacións levounas a cabo o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quen "se deixou a pel no intento", Méndez de Vigo insistiu en que o Goberno fixo "todos os esforzos".

"NON EXISTE PLAN B"

"Estas cousas non son sinxelas, a CE é estrita no cumprimento das sentenzas do TXUE. A comisaria europea de Mobilidade e Transporte (Violeta Bulc) dixo con toda claridade que o Goberno cumprira co decreto lei e que se era convalidado a CE retiraría a denuncia ante o tribunal de xustiza e non habería sancións", agregou.

Nesta liña, Méndez de Vigo sinalou que a comisaria tamén apuntou que a petición dos sindicatos de subrogación do emprego non podía incorporarse no decreto porque a CE "non ía aceptalo". En calquera caso, reiterou que "fixemos todo o posible porque, cumprindo cos compromisos, puidésemos acomodalo".

"A responsabilidade obrigaríanos a convalidar ese real decreto", apostilou. O portavoz do Goberno afirmou que "non existe plan B para evitar a multa", polo que "o é españois teremos que pagar 134.000 euros ao día ata que cumpramos". "A responsabilidade significa iso, saber cales son as consecuencias das cousas que non facemos", apuntou.

"A responsabilidade pídanlla a aqueles que voten non á validación do real decreto lei, non lla pidan ao Goberno que fixo todo o que estaba na súa man e conta con todas bendicións da CE na proposta que fixo", resolveu.