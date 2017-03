Controlado un incendio forestal no Irixo (Ourense) tras queimar unhas 20 hectáreas

A Consellería do Medio Rural da por controlado un incendio forestal rexistrado no municipio ourensán do Irixo e que, segundo as estimacións provisionais, calcinou unhas 20 hectáreas de terreo.

Segundo a información da Xunta, o lume iniciouse na parroquia de Espiñeira sobre as 5,00 horas da madrugada deste xoves e quedou controlado pasadas as 11,00 horas.

Nos traballos de extinción deste incendio participan tres técnicos, un axente, sete brigadas, sete motobombas e unha pa.