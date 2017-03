A EOI celebra medio século de vida cun concerto no Palau de Valencia en 17 idiomas, entre eles o galego

A Escola Oficial de Idiomas (EOI) de València celebrará o xoves 27 de abril no Palau da Música o seu 50 aniversario co espectáculo 'MuLTiLiNGuS', unha combinación de poemas e cancións interpretadas en ata 17 linguas diferentes, entre elas o galego. O concerto, dirixido polo profesor da EOI de València José Luís Albacete, conta coa colaboración especial do cantautor Miquel Gil.

Espectáculo MuLTiLiNGus | Fonte: Europa Press

A preestrea do recital terá lugar o venres 31 de marzo na propia sede da EOI en València, no marco das actividades paralelas do X Congreso Estatal de Escolas Oficiais de Idioma que reunirá na capital do Turia a 400 profesores de idiomas procedentes de toda España, segundo informou a institución nun comunicado.

Con esta iniciativa, os promotores de 'MuLTiLiNGuS' pretenden sumarse ás celebracións da EOI de València, que este ano cumpre o seu primeiro medio século de vida. O proxecto compleméntase con varios materiais elaborados para a explotación didáctica das cancións nas aulas de idiomas.

O concerto inclúe cancións populares interpretadas en idiomas como alemán, inglés, xaponés, francés, ruso, italiano, romanés, árabe, portugués, eúscaro, galego, valenciano, castelán ou esperanto.

As cancións, interpretadas en directo e traducidas ademais á lingua dos signos, serven de fío condutor do espectáculo xunto a unha selección de poemas de diferentes países recitados nos seus idiomas orixinais.

Dirixido por José Luís Albacete, músico e profesor da EOI de València, o espectáculo expón unha reflexión sobre 'O Outro', a partir dunha combinación de poemas e cancións interpretadas en dezasete idiomas diferentes.

No desenvolvemento deste proxecto que pretende axuntar música, interculturalidad e ensino, participou un amplo grupo de profesores da EOI de València, o coro do centro e diferentes músicos como Antonio J. Iglesias, Carlos Luna ou os membros da banda Iron Ties que lidera o propio Albacete, así como o cantautor Miquel Gil.

DE IRLANDA A VALÈNCIA

'MuLTiLiNGuS' xorde da propia vivencia persoal como músico de José Luís Albacete, coñecido artisticamente como HàRBáR. A idea comezou a tomar corpo nos anos 90 a partir da súa experiencia en Irlanda, ao constatar as potencialidades da música desde o punto de vista da fusión de linguas e culturas diversas.

Froito desta inquietude xurdiron varias adaptacións de poemas de 'Yeats' ao inglés e ao valenciano, así como un primeiro proxecto bilingüe, 'Howl/Udol', no que tamén colaboraría Miquel Gil.

Estas ideas foron enriquecéndose durante os últimos meses coas achegas doutros profesores da EOI, ata concretarse neste novo espectáculo que se presentará no Palau da Música de València.