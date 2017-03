O presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, manifestou este xoves que non entende por que o Goberno mantivo na orde do día do Pleno do Congreso a votación sobre a validación do decreto lei que reforma a estiba sen ter maioría suficiente. "Hai que saber contar votos", dixo.

Albert Rivera atende aos medios nos corredores do Congreso | Fonte: Europa Press

"Tentamos ata o último minuto que o trouxese a semana que vén para dar tempo á negociación que se abriu onte. Pero o Goberno non sei por que quixo mantelo hoxe e non sacalo adiante", dixo aos xornalistas nos corredores do Congreso, tras o debate sobre a validación do decreto.

Para o portavoz da formación laranxa na Cámara Baixa, o Executivo ten que entender que "se o PSOE non levanta ese veto, pois non sae". "Gústelle ou non ao Goberno, o PSOE vai ter que participar dalgunha maneira na negociación", dixo, reclamando aos socialistas "que se impliquen para que salga adiante a reforma".

PIDE Ao GOBERNO QUE SIGA NEGOCIANDO

Rivera valorou positivamente que o Executivo presentase unha oferta para tratar de desencallar as negociacións entre patronal e estiba --"esa é a vía"--, aínda que lamentou que "sentar na mesa, despois de dous anos e medio despois da sentenza, é demasiado tarde".

Así mesmo, pediu ao Goberno que non abandone a negociación para alcanzar unha reforma consensuada para este sector, pois esta ten que aprobarse "si ou si". Tamén pediu a sindicatos e patronal que estean "á altura e non se levanten ata que non haxa acordo".

En todo caso, xustificou o cambio de sentido do seu voto --do voto positivo onte á noite, tras producirse unha proposta que vían razoable, e a anunciada abstención-- na ausencia da patronal e os sindicatos no encontro de onte mércores.

"Houbo unha reunión na que non estiveron os máximos representantes das partes. Decatámonos por patronal e sindicatos que non estaban", dixo Rivera, que concluíu que "tentar solucionar un problema de dous anos e medio en cuarto de hora é complicado".