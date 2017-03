Unha web de acceso libre inclúe máis de 160.000 documentos dixitalizados sobre a economía galega dos séculos XIX e XX

Unha nova plataforma web inclúe máis de 160.000 documentos históricos dixitalizados para a súa conservación e consulta libre, datados dos séculos XIX e XX, que abordan os diferentes aspectos históricos da economía galega, como a emigración, a pesca, a agricultura ou a construción do ferrocarril.

Presentación de Fundación Barrié da Maza | Fonte: Europa Press

A iniciativa xorde da colaboración entre a Fundación Barrié de la Maza e a Real Sociedade Económica de Amigos do País da Cidade de Santiago, co dobre obxectivo de conservar e difundir o patrimonio que representan os fondos documentais do arquivo desta entidade.

A institución, creada en 1784, destaca por unha extensa traxectoria histórica na realización de actividades destinadas ao fomento de accións culturais, agrícolas, gandeiras, industriais e financeiras no ámbito galego.

O desenvolvemento do ferrocarril a mediados do século XIX, o impulso dunha Caixa de Aforros e Monte de Piedade en Santiago, a contribución a unha sucursal do Banco de España en Compostela, ou a promoción de diversas escolas son algúns dos fitos da entidade, na que participaron, entre outros, Juan Armada, marqués de Santa Cruz, ou profesores como Antonio Casares e Domingo Fontán.

Entre os documentos dixitalizados atópanse diversos estudos científicos destinados a solucionar diversas problemáticas económicas da época, como os foros, a minaría, a extracción abusiva de lagosta, ou as crises de gando vacún.

Algúns destes informes abordan o estudo das 'Artes e Xeito', sobre as consecuencias dos aparellos pesqueiros, outro sobre os efectos das aves na agricultura, ou un texto que demostra a inexistencia de exceso de poboación en galega, entre outros.

Doutra banda, tamén se atopan publicacións periódicas datadas do século XIX e principios do século XX xunto coas que editaba a propia Sociedade, como 'Revista Económica' e 'El Centenario'.

MÁIS DE 200 ANOS

Algúns destes documentos contan "con máis de 200 anos de antigüidade", segundo destacaron en rolda de prensa o presidente da Real Sociedade Económica de Amigos do País da Cidade de Santiago, Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez, e o presidente da Fundación Barrié, José María Arias Mosquera.

De la Salle agradeceu a colaboración da Fundación Barrié para axudar na conservación deste patrimonio histórico, de importancia para a investigación, preservados nos fondos dunha entidade "con gran actividade" desde a súa fundación en 1784.

Respecto diso, Arias Mosquera destacou o papel de "estes homes de finais do século XVIII" á hora de favorecer a "educación da sociedade e a protección dos desfavorecidos", ideas inspiradoras desta entidade e que á súa vez é "aspiración" da Fundación Barrié.

Neste sentido, pediu "unha merecida homenaxe" a este tipo de cidadáns que representan a "columna vertebral" da sociedade, cuxo traballo documental e estudioso está agora a "disposición de todos os investigadores".

APLICACIÓN WEB

No acto de presentación, o responsable da Biblioteca da Fundación Barrié, Diego Rodríguez, realizou unha demostración das utilidades e prestacións que ofrece a plataforma.

A través unha sinxela interface, pódese realizar procuras dos documentos manuscritos que, á súa vez, son "opacas" para o resto de buscadores de Internet.

Por iso, inclúese unha ferramenta que permite realizar transcricións dos manuscritos dixitalizados a través dun procesador de texto, que posteriormente serán validados por un administrador.