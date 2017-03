O Congreso tomba o decreto lei de reforma da estiba

O real decreto lei do Goberno para reformar do sector da estiba portuaria foi rexeitado este xoves polo Pleno no Congreso, co que se converte no terceiro da Democracia que non logra superar a preceptiva validación na Cámara Baixa.

O decreto lei foi derrubado con 175 votos en contra, os de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), a antiga Convergència (PDeCAT), Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria (CC) e Nueva Canarias, fronte aos 142 votos a favor que sumaron o PP, os seus socios electorais de UPN e Foro Asturias, e o PNV. Pola súa banda, Ciudadanos optou pola abstención (32 votos máis un erro no PSOE).

O texto legal, en vigor desde a súa publicación no BOE e que agora queda anulado, tiña como obxectivo liberalizar o sector da estiba, o dos traballadores que se encargan de cargar e descargar os barcos nos portos, co fin de que cumpra coa normativa europea á que actualmente contravén e evitar que o Tribunal de Xustiza da UE impoña por iso unha sanción a España.

No entanto, o decreto lei, aprobado polo Consello de Ministros o pasado 24 de febreiro, chegou ao seu debate no Congreso sen que se lograse alcanzar un acordo no ámbito laboral da reforma coa patronal e os sindicatos do gremio.

Dado que a maior parte dos grupos parlamentarios vincularon o seu respaldo á reforma a que tivese o respaldo do consenso do sector, o texto legal finalmente recibiu máis votos en contra que a favor e, por tanto, non superou o preceptivo proceso da súa validación no Congreso.