Inditex da visión internacional a un ebanista galego que decora hoteis de luxo ou vagóns do AVE á Meca

Inditex non só ofrece cifras meteóricas nos seus resultados, cun beneficio que por primeira vez supera os 3.000 millóns de euros, senón que tamén exerce de motor para dar visión internacional aos seus provedores, entre eles Cándido Hermida, un ebanista galego que, tras realizar o seu primeiro pedido para o grupo fundado por Amancio Ortega, ten na súa carteira proxectos como a decoración de hoteis de luxo como Westin Hotels e Intercontinental ou de dez vagóns do AVE á Meca destinados á realeza.

Cándido Hermida | Fonte: Europa Press

A historia de Cándido Hermida, que comezou a súa andaina en 1984 coa apertura dun modesto taller de ebanistería en Valdoviño, está ligada ao xigante Inditex desde que este encargáselle realizar 90 mostradores en catro días, en plena Semana Santa, nos anos 90.

A partir de aí, o taller de carpitenría pasou dun persoal inicial de seis operarios a máis de 600 empregados e a realizar non só mobiliario para as insignias de Inditex, entre elas Zara, senón a ter encargos doutras marcas como Michael Kors, Loewe ou Guess.

A esta carteira de pedidos súmanse outros fose do ámbito téxtil como o deseño de camarotes en cruceiros, habitacións de cadeas de luxo como Westin ou Intercontinental ou mesmo dez vagóns do AVE á Meca destinados á realeza, os baños do Museo Nacional de Qatar, proxectos de vivendas privadas en Oriente Medio ou mobiliario para estancias da illa artificial Noor Island no emirato árabe de Sharjah.

"Inditex non só axudounos a crecer, senón que nos abre as portas noutros mercados ao dicir que somos provedores seus, de feito non temos departamento comercial; nos 90 apareceu Inditex e axudounos a ser o que hoxe somos", subliñou Cándido Hermida, fundador dunha das compañías galegas con máis dimensión no exterior, que conta con filiais en Estados Unidos, Canadá, Francia e Qatar e unha facturación en 2016 de 56 millóns de euros.

Outro exemplo de compañía galega cuxo crecemento está ligado a Inditex é Trison que ofrece solucións profesionais en acústica integral, cartelaría dixital e comunicación audiovisual e que ten ao xigante galego como principal cliente.

"Inditex xerounos autoestima, é a cabeza tractora que nos deu visión internacional", afirmou o fundador de Trison, Carlos Saavedra, que explicou que a firma iniciou a súa relación co xigante téxtil en 1998, tras presentar un proxecto para a instalación de pantallas e equipos de son nas súas tendas.

Da man de Inditex, Trison está presente en 80 países con nove oficinas internacionais, ten un persoal de 241 empregos directos, unha facturación de 48 millóns de euros en 2016 e filiais en Estados Unidos, México, Rusia, China, UK, Taiwan, Brasil, Corea e Xapón.

Á marxe da compañía propietaria de Zara, Trison ten entre os seus clientes a outras firmas como Tous, Salsa ou Parfois, Abanca e Popular e mesmo un contrato para o metro de Riad.