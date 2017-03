Un incendio na cociña dunha casa provoca diversos daños materiais en Covelo (Pontevedra), pero non houbo feridos

Un incendio rexistrado na mañá deste xoves na cociña dunha vivenda de Covelo (Pontevedra) saldouse con diversos daños materiais, pero non houbo feridos.

Segundo informou o 112 Galicia, o lume calcinou varios aveños, entre eles, algún electrodoméstico. Ademais, o fume afectou por completo á estancia na que se orixinou o lume, pero ningunha persoa resultou ferida.

A vivenda na que se produciu o incendio sitúase no lugar dos Condes, na parroquia de Paraños. Foi un particular o que chamou ao 112 Galicia ás 8,30 horas deste xoves para alertar da situación.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informou os Bombeiros do Baixo Miño e aos de Ponteareas, así como á Garda Civil.