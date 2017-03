Un milleiro de traballadores públicos reclaman en Santiago o fin da precaridade laboral na administración

Ao redor dun milleiro de traballadores públicos participaron este xoves en Santiago na 'Marcha do Persoal Precario da Función Pública', onde ao berro de "servizos públicos de calidade" reclamaron o fin da precaridade e a eventualidade para os traballadores da administración.

Marcha de traballadores públicos polo fin da precaridad | Fonte: Europa Press

A marcha comezou ás portas do Parlamento galego ao redor das 10,00 horas deste sábado, onde se concentraron membros de colectivos de traballadores da Xunta do catro provincias galegas.

Así, na marcha participaron traballadores dos servizos forestais, persoal das bibliotecas públicas, a Agrupación de Profesionais da Saúde de Galicia (Prosagal), Sindicato Sanitarios Galegos Públicos (Sagap), traballadores da CRTVG e RTVE ou representantes da Marea Laranxa --servizos sociais-- e a Marea Verde --Educación--, entre outros colectivos.

Tras percorrer as rúas da capital galega, a manifestación culminou na Praza do Obradoiro. Alí, pasaron un por un representantes de cada un dos colectivos presentes, que se autodenomina como a "resistencia interna" en defensa dos servizos públicos "de calidade".

CHAMADA Á "AUTOORGANIZACIÓN"

Deste xeito, coincidiron en chamar á "autoorganización" ao verse desamparados polos sindicatos tradicionais e maioritarios, que actúan "ao servizo" da administración como "contención da clase traballadora". "Sós, invisibles. Xuntos, invencibles", corearon os congregados no Obradoiro.

Representantes dos traballadores da Sanidade alertaron que, "os recortes" con "a crise como escusa" provocaron que nos últimos anos a cidadanía "perdese a confianza" na sanidade pública.

Tamén os empregados dos medios de comunicación públicos --CRTVG e RTVE-- estiveron presentes na marcha para denunciar os "anos en precario" que teñen que sufrir os traballadores ante as "escasas oportunidades" de conseguir un contrato, á vez que esixiron o fin das "inxerencias políticas" e a "manipulación" nas televisións e radios "de todos".

Pola súa banda, a 'Marea Verde' criticou á Consellería de Educación do Goberno galego por estar "ao servizo de Madrid" ao paralizar o proceso de convocatoria da Oferta Pública de Emprego (OPE) no ensino público.

FUNCIONARIOS: "NON PRIVILEXIADOS"

En declaracións aos medios, a portavoz de Sagap, Eli Dosil, sinalou que o obxectivo da marcha é "facer visible" que os traballadores públicos non son "un grupo de privilexiados". "Somos moi precarios. A Administración, que debería dar exemplo, son o empregador máis precarizador", apostilou.

Así, apuntou que a situación de inestabilidade dos funcionarios repercute en "a prestación de servizos". "Como me vou a presentar a traballar ás 3, se me chaman ás 2 e media e teño aos meus fillos á mesa?", exclamou Dosil, quen incidiu na necesidade de acabar coa mobilidade dos empregados públicos, tanto nas "funcións" dentro do propio centro de traballo como no traslado a outros lugares para cubrir vacantes.

Así as cousas, emprazou á Xunta a "cumprir coas súas propias normas", como tamén lle esixe "a Unión Europea". "Non se pode permitir esa taxa de temporalidade. Cumpran as propias leis que vostedes mesmos redactan", exclamou.

"NOVE MESES EN CASA, TRES NA BRASA"

"Nove meses en casa e tres na brasa". O berro de guerra dos traballadores forestais volveuse a escoitar este xoves en Santiago, onde volveron a reclamar deixar de ser "temporais" e "poder traballar todo o ano".

Emilio González falou para os medios en nome dos traballadores forestais de Galicia para denunciar que a taxa de temporalidade no colectivo rolda "o 50%" e que "a externalización no rural" está a causar "gran segmentación" na prestación de servizos.