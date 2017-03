(AV) Consello.- A Xunta duplica a contía para axudas periódicas a vítimas de violencia machista, con máis de 4 millóns

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou que o Executivo duplicará o importe reservado nas arcas da comunidade para axudas periódicas para mulleres vítimas de violencia machista, ata superar os 4 millóns de euros.

Feijóo Preside O Consello Da Xunta | Fonte: Europa Press

"Buscamos garantir a independencia económica das vítimas, o primeiro paso para cortar co agresor e tentar unha nova vida", asegurou Feijóo, quen explicou que as axudas mensuais sitúanse entre os 300 e os 800 euros ao mes durante un período máximo dun ano, en función das condicións familiares da beneficiaria.

Ao termo da reunión semanal do Executivo, o presidente subliñou, ademais, que Galicia é "a primeira comunidade" en incluír nestas axudas a mulleres vítimas de trata. Aludiu tamén ás medidas pactadas no Parlamento, antes de garantir que o seu Goberno actuará na liña do acordado sen romper "a unidade".

