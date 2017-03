O deputado socialista pola Coruña Juan Manuel Díaz Villoslada opinou este xoves que "non ten sentido" que se introduzan agora cambios na xestora que dirixe de forma interina o PSdeG cando faltan poucos meses para que se celebren as primarias e o congreso do partido tamén en Galicia.

O socialista Juan Manuel Díaz Villoslada. | Fonte: Europa Press

Preguntado en rolda de prensa sobre a posibilidade de que Ferraz releve á actual xestora, asegurou descoñecer se a decisión está tomada, pero si fixo fincapé en que "para o tempo que queda, non ten sentido que haxa cambios". E é que os procesos federais xa están datados para maio e xuño e, a continuación, celebraranse os autonómicos, provinciais e locais.

Por tanto, incidiu en que se debe "deixar de dilatar determinadas situacións" internas e centrarse nas cuestións que preocupan á cidadanía. "Non esteamos todos os días dándolle voltas aos temas orgánicos, que non son os que máis interesan aos galegos", apostilou.

Acerca de se esta situación dificulta o labor do grupo parlamentario, de cuxa dirección forma parte, Villoslada advertiu de que "estar día tras día escoitando se vai haber ou non cambios" non axuda, a pesar do cal --xulgou-- os deputados socialistas están a facer "un traballo ben cohesionado".

Así é que reiterou que, desde o seu punto de vista, a situación agora "non debe sufrir cambios" ata as primarias e posterior congreso.