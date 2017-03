Os resultados das hidroeléctricas de FerroAtlántica no Xallas reducíronse a unha quinta parte nos últimos 20 anos motivo polo que, segundo remarcou este xoves a empresa, declarou "non estratéxicos" estes activos e propuxo proceder á súa venda.

Nun comunicado de prensa, a empresa subliña, non entanto, que os resultados de ferroaleaciones melloraron os seus resultados. Así, compara que o resultado de explotación das centrais hidráulicas en 2015 foi de 6,2 millóns, algo máis da quinta parte do correspondente de 1996 (28,8 millóns); mentres que as fábricas de ferroaleaciones incrementaron o seu resultado de explotación desde os 7,4 millóns de euros de 1996 aos 27,9 millóns de 2015.

Esta circunstancia, explica a empresa, unida á obrigación legal de separar actividades e á incompatibilidade entre o mecanismo de interrumpibilidade e o autoabastecimiento para a enerxía que consomen as fábricas, moveu á compañía "a declarar non estratéxicos os activos hidráulicos".

Así mesmo, advirte de que os cambios no marco regulador eléctrico que estableceu o Goberno central en 2013 "afectaron notablemente os resultados das centrais". Concretamente, refírese a que as pequenas hidráulicas deixaron de percibir primas no réxime especial, o que "deterioraron substancialmente" as súas contas e "por tanto, non se recuperarán nunca os niveis pasados de ingresos".

A empresa reivindica, non entanto, que ao longo destes 20 anos o Grupo Villar Mir logrou "mellorar a eficiencia das factorías de FerroAtlántica", o que lle fixo superar en máis de 2,5 veces o correspondente dos activos hidráulicos. De feito, atribúe ao "esforzo do equipo humano, melloras nos procesos e á renovación de equipos" o conseguir dar viabilidade a unhas plantas "cuxo futuro era inicialmente moi incerto".

PLAN INDUSTRIAL

FerroAtlántica, que conta coa oposición dos traballadores da Costa da Morte para o proxecto, asegura que a venda das centrais reportará ao grupo "os fondos que precisa para executar o seu plan industrial", e insiste en que en Cee e en Dumbría prevé investimentos por 50 millóns de euros, con "creación de cen empregos directos e 150 indirectos".

Ademais, "facilitará a implantación en Sabón-Arteixo dunha fábrica de silicio solar e melloras na factoría actual", do que se derivarán --segundo afirma a empresa-- outros 100 novos postos de traballo directos e 150 indirectos.

A empresa advirte de que "só coa posta en marcha deste plan industrial poderanse manter no futuro os crecementos de resultados que se deron xa no pasado" e avisa de que "non contar con estes recursos, o programa investidor non poderá realizarse".