Detido un veciño de Nigrán por subtraer unha furgoneta e furtar unhas lentes de sol do interior doutro vehículo

Axentes da Garda Civil detiveron a un veciño de Nigrán (Pontevedra), C.O.C., de 34 anos de idade, como presunto autor da subtracción dunha furgoneta e do furto dunhas lentes de sol do interior doutro vehículo.

Segundo informaron fontes do Instituto Armado, as investigacións iniciáronse por mor da denuncia dun veciño de Nigrán, quen relatou que lle roubaron unha furgoneta, estacionada nunha céntrica rúa deste municipio.

A Garda Civil centrou as pescudas nun home que ese mesmo día fora identificado despois de que lle viron no interior dun coche aparcado, que quedara coas portas abertas, e cuxo propietario denunciou posteriormente a falta dunhas lentes de sol.

Os axentes inspeccionaron as rúas próximas ao domicilio do sospeitoso e localizaron a furgoneta sustraída. No seu interior, estaban as lentes de sol que desapareceran do outro vehículo.

Así, procedeuse á identificación do suposto ladrón, que recoñeceu os feitos, e que ten un amplo historial delituoso. O home quedou libre en sede policial, coa obrigación de comparecer no xulgado cando sexa requirido para iso.