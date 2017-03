Os estibadores desconvocan os paros tras o rexeitamento do Congreso á reforma do sector

Os estibadores desconvocaron o catro xornadas de paro que tiñan previsto levar a cabo nos portos a partir deste venres tras o rexeitamento do Congreso ao decreto lei que liberalizaba o sector, segundo anunciou o presidente da Coordinadora de Traballadores do Mar, Antolín Goya.

Os traballadores estaban chamados a secundar paros parciais na estiba durante mañá venres 17 de marzo e o luns 20, mércores 22 e venres 24 da próxima semana.

Con todo, tras non convalidar o Pleno do Congreso a validación do decreto lei, derrogando por tanto a reforma do Goberno, os representantes dos traballadores, que seguiran o debate e a votación no hemiciclo, anunciaron a desconvocatoria da folga para continuar coas negociacións coa patronal e o Goberno.