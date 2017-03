Polémica coa “Gala contra el Cancer” da Orquesta Panorama

Durante oito anos a produtora a Orquesta Panorama organizou en Galicia unha gala contra o cancro. En maio 2016 a “Gala contra el Cancer”, por vez primeira, trasladouse de Vilagarcía a León.

Cantantes da Orquesta Panorama | Fonte: orquestas5c.blogspot.com

Versión da Asociación Española Contra el Cáncer

Malia a multitudinaria asistencia, unhas 10.000 persoas aproximadamente pagaron unha entrada que valía entre 10 e 15 euros, a asociación que ía ser beneficiaria do evento benéfico denuncia que non veu un peso.

«Nos sentimos engañados por parte de los promotores, se han aprovechado del buen nombre de nuestra asociación y de los buenos sentimientos de la gente que creía que colaboraba con su entrada en un acto solidario cuando no era así», denuncia Serafín de Abajo, presidente da Asociación Española Contra el Cáncer en León.

En declaracións a Javi Calvo en Diario de León, o presidente da AECC de León di que «nos sentimos decepcionados, engañados, se han aprovechado de nosotros y con esta gente no queremos tener nada más».

Presentación da Gala da Panorama contra o cancro no Concello de León, que di só deu axuda loxística | Fonte: aytoleon.es

Os permisos oficiais din que os organizadores do evento foron a produtora local 4Gproducciones e a Orquesta Panorama, baseada en Caldas de Rei (Pontevedra). As dúas organizacións colaboran a miúdo, pois 4Gproducciones montou máis concertos da Panorama en León e outras localidades este xaneiro.

Versión do promotor local

GC entrou en contacto tanto coa produtora leonesa como cos representantes da famosa orquestra galega, a empresa de Sanxenxo Color Lighhting SL. Unicamente Juan Pedro González, de 4Gproduciones, deu a cara.

O promotor asegura que todo se debe a un “malentendido” sobre a data na que os organizadores deberían publicar as contas da gala. Ademais, informa que non houbo nin vai haber donativo porque o espectáculo xerou importantes perdas tanto para a Panorama como para a súa promotora.

Segundo as contas que explicou en conversa con GC, houbo unha recadación duns 105.000 euros, cantidade que di pode demostrar en virtude dun informe de Ticketea, “único punto de venta”. A isto habería que sumar os ingresos pola venda das barras, pero o empresario asegura que no convenio asinado coa AECC se especifica que o donativo sairía dos eventuais beneficios só das entradas, sen ter en conta o recadado en consumicións.

González di que os gastos foron de 102.000 euros aproximadamente en honorarios dos artistas (Carlos Baute, Edurne,Juan Magan, Auryn, Gemeliers, Soraya, etc.). O promotor indica que ten facturas que demostran que se gastaron 82.000 euros na produción da gala. Sinala tamén, iso si, que a Panorama gañou 25.000 euros pola metade do “canon de explotación das barras”.

Con estas cifras na man, González estima que, aproximadamente, tanto 4Gproducciones como a Panorama perderon uns 50.000 euros na gala, pois estima os gastos da produción pagados pola orquesta nusn 80.000 euros. O empresario di que pode demostrar todas estas cifras documentalmente e que levará as facturas a unha rolda de prensa mañá venres en León.

Se houbo perdidas, porque o presidente da AECC salta na prensa denunciando algo tan grave como unha estafa aos doentes do cancro? O promotor asegura que houbo un “malentendido” nas datas de rendición de contas. González explica que en Galicia a Panorama sempre presentaba as contas da pasada edición xusto cando lanzaba a nova gala. De acordo a súa versión, a AECC de León non estaba ao tanto disto e, como non recibían diñeiro, tentou contactar coa orquestra, sen éxito, e por iso o asunto acabou nos xornais.

GC tentou contactar co doutor Serafín de Abajo, presidente local da AECC, pero non recibiu resposta. Nin a AECC nin de Abajo rectificaron publicamente a súa denuncia, até o de agora.

As redes sociais están cheas de comentarios iracundos contra os organizadores da gala, acusándoos de estafa. As contas oficias da Panorama gardan silencio, mentres que 4Gproducciones si respondeu asegurando que era un malentendido.

O creador da Panorama pode ir ao cárcere por pagos en negro

O certo é que esta non é a primeira polémica que salpica ao máis famoso dos combos verbeneiros. O seu creador e representante orixinal Ángel M. P. “Lito” enfróntase a 14 anos de cárcere nun xuízo por seis delitos fiscais. O coñecido como “rei das orquestas” tería montando montado unha macrorede de pagos en negro.

Oficialmente “Lito” xa non está ao fronte da Panorama. Permisos e contratos da orquestra de 2016 indican que opera coa citada compañía de Sanxenxo, Color Lighting. 4Gproducciones asegura que foi esta empresa coa que colaborou na Gala, pero que agora Panorama xa non traballa con ese representante. Color Lighting foi constituída en 2015 e ten como único administrador a Rafael-Angel Hernandez Rodriguez, segundo o Rexistro Mercantil.