O Foro Económico de Galicia avisa de que o crecemento do PIB da Comunidade "tocou teito" en 2016, co avance do 3,1%, polo que prevé unha desaceleración con "velocidades lixeiramente máis baixas".

Rueda de prensa do Foro Económico de Galicia | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa en Santiago o novo informe de conxuntura do Foro, o economista Santiago Lago sinalou que "dificilmente" Galicia terminará 2017 por encima do 3% de crecemento, xa que lle inflúe o avance a menor ritmo de España, aínda que o retroceso será dunhas décimas. Por iso, "esa desaceleración non é dramática", pero producirase se non hai "un cambio" no modelo produtivo.

Nesta liña, o expresidente da Xunta Fernando González Laxe achaca esta situación a unha previsión dun menor consumo dos fogares galegos, unido ao descenso do gasto público. A este respecto, chama a atención de como o crecemento de Galicia foi inferior ao de España no primeiro semestre de 2016, pero maior na segunda parte do ano, con "período electoral" na Comunidade -ese investimento comezou xa a baixar no último trimestre-.

A preguntas sobre cando recuperará Galicia niveles previos á crise, Lago estima que no tocante ao produto interior bruto estará "lixeiramente por encima" en 2018, mentres que no caso do emprego non será ata a próxima década.

AUMENTO DA TEMPORALIDADE

Así, en 2016 o crecemento de Galicia foi "moi compasado" ao de España --unha décima menos na Comunidade a final de ano--, nun proceso de "converxencia" que non se viu en exercicios anteriores.

Nesa alza tivo gran protagonismo o crecemento continuo das exportacións, centradas en vendas a Portugal e Francia, así como en sectores como a automoción e o téxtil.

Con todo, Laxe identifica aquí unha situación nova, pois as importacións a Galicia de compoñentes de automoción xa son maiores que as exportacións.

No tocante á análise do mercado de traballo, o número de contratos temporais en 2016 aumentou respecto dos indefinidos ata supor o 26,2% (oito décimas máis que en 2015), a taxa de temporalidade máis alta desde 2009.

Así mesmo, hai un bo comportamento na taxa de desemprego, que baixa ata o 17,2%, a cifra máis baixa desde 2010, aínda que as mulleres seguen como as máis prexudicadas no mercado laboral fronte aos homes, tanto en temporalidade como en desemprego. "Especialmente preocupante" ve o Foro o elevado paro entre menores de 25 anos, por encima do 40%, cando en 2010 representaba o 35,4%.

Xunto a isto, aínda que o paro de longa duración baixe por segundo ano consecutivo en todos os grandes grupos idade, "aínda representa o 51,8% do paro total".

PERDA DE 51.000 ACTIVOS ENTRE 25 E 34 ANOS

Outro dos puntos nos que se chama a atención neste informe é na perda de poboación, posto que entre 2014 e 2016 os residentes en Galicia descenderon en 48.000 persoas.

Respecto diso, o economista José Francisco Armesto pon o foco sobre a perda de 51.000 activos entre 25 e 34 anos en Galicia, que se explica pola emigración e pola evolución demográfica de envellecemento.

"FRACASO" DA INDUSTRIA 4.0 DA XUNTA

Por outra banda, Laxe lamentou a falta de aumento do peso industrial na economía, e criticou o "fracaso" das políticas da Xunta de fomento da industria 4.0, xa que "moitas" das 'start-ups' (empresas emerxentes) que reciben axudas "non se consolidan".

A continuación, expuxo que en todos os territorios con políticas industriais "exitosas" levan a cabo medidas nas que se definen mellor os sectores a apoiar.

Santiago Lago indica sobre a industria 4.0 que "se tentas facer unha cousa e non sae" o mellor é "descartalo" e "non perseverar", "recoñecer que aí che equivocaches e seguir por outro camiño". "Iso na vida pásanos a todos", reflexionou.

E é que insta a centrarse na industria galega "máis aló" da 4.0, posto que hai empresas que "aínda están o 1.0" e, "por tanto mellor pensar en ir a 2.0 que chegar a 4.0".

Tamén se chama a atención sobre o indicador de competitividade rexional presentado pola Comisión Europea, no que Galicia non está entre as zonas máis avanzadas, xa que ocupa o posto 181 de 263. En concreto, está en boas posicións en cuestións como sanidade e formación básica, pero á cola en mercado de traballo, innovación e sofisticación empresarial, entre outras.

SEN ESTRATEXIA MARÍTIMA E COMPETENCIA CON PORTUGAL

Neste informe, recóllese así mesmo unha análise de González Laxe no que empraza á posta en marcha dunha estratexia marítima en Galicia, ante a ausencia desta fronte a outros países.

A continuación, censurou a "descoordinación" entre o cinco principais portos galegos --A Coruña, Vigo, Ferrol, Marín e Vilagarcía--, cuxos tráficos se atopan en retroceso fronte ao aumento de Leixoes (Porto, Portugal).

De feito, Laxe cre que é "mellor a cooperación" entre Galicia e o Norte de Portugal "para saír todos gañando", no canto de apostar pola "rivalidade", debido a que esta eurorrexión supón un mercado "moi atractivo", "comparable á poboación de Cataluña". Para esa coordinación pon de exemplo a que levan a cabo Alxeciras e Tánger.