O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, considera que co rexeitamento do Decreto de reforma da estiba da maioría dos grupos do Congreso "quíxose dar un pau ao Goberno que pagarán os españois do seu peto", en referencia á multa que a UE pode impor a España por non cumprir a normativa comunitaria con esta actividade.

Iñigo da Serna e Rafael Hernando no Congreso | Fonte: Europa Press

De la Serna considera que este foi o fin último das votacións en contra da reforma deste sector na Cámara Baixa, dado que durante o debate do Decreto "non se escoitou ningunha proposta sobre o contido da norma".

"Lamento a falta de responsabilidade política que aboca a que os españois vaian ter que pagar unha sanción europea do seu peto", indicou o ministro ao termo da votación, tras saír do hemiciclo do Congreso arroupado polo presidente do Goberno, Mariano Rajoy.