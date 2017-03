Obra Social 'La Caixa' facilitou itinerarios de inserción sociolaboral a máis de 90 internos en cárceres galegos en 2016

A Obra Social 'La Caixa' facilitou en 2016 itinerarios de inserción sociolaboral a 93 internos de centros penais e de inserción social de Galicia, a través do programa Reincorpora, un proxecto dirixido á poboación recluída de toda España e que se desenvolve da man do Ministerio do Interior.

En concreto, o programa beneficiou a 15 internos en Lugo da man do Centro Penal de Bonxe e de Cruz Vermella; así como a 21 internos en Ourense, coa intervención do Centro Penal de Ourense e de Apes.

Na Coruña, foron 33 os internos beneficiarios dun programa activado polo Centro de Inserción Social da Coruña e Érguete Coruña, mentres que en Pontevedra en Centro Penal da Lama e Érguete Vigo colaboraron na inserción de 24 internos.

Desde a posta en marcha de Reincorpora, en 2011, participaron un total de 7.990 internos en toda España. O programa ofrece aos participantes a oportunidade de "construír un futuro diferente e plenamente integrado na sociedade a través de itinerarios personalizados", recolle a entidade, algo que lles permite "mellorar as súas habilidades e reforzar os valores que facilitarán o seu camiño cara á integración social e laboral".

De forma xeral, os itinerarios divídense en varias fases: posicionamento ante o emprego, formación e prácticas non laborais, servizos solidarios e procura activa de emprego e inserción laboral a través do programa Incorpora da Obra Social 'La Caixa'.

Tanto en 2015 como en 2016, o 75% dos participantes que finalizaron o seu itinerario de inserción sociolaboral conseguiron un traballo, fronte ao 62% de 2014. Unha porcentaxe que se ha quintuplicado desde os inicios de Reincorpora. Os 769 contratos facilitados durante a edición de 2016 foron posibles grazas á colaboración de 561 empresas.