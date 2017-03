O deputado socialista Juan Díaz Villoslada anunciou este xoves que o seu partido recorrerá ao Consello de Contas para solicitar a paralización dun concurso da Xunta para a limpeza de edificios administrativos por un montante superior a 45 millóns de euros, pois, na práctica "impide o acceso" ás pequenas e medianas empresas.

O socialista Juan Manuel Díaz Villoslada. | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o socialista explicou que non dividir en lotes o concurso supón, na práctica, que as pequenas e medianas empresas de limpeza de Galicia "non poidan participar", o que repercute na "sa competencia".

Por tanto, pediu á Xunta que siga as recomendacións da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia e "facilite a concorrencia non só das grandes corporacións, senón precisamente das pemes".

En Galicia, como apuntou, existen no sector de limpeza 900 empresas que dan traballo a 20.000 persoas, das cales 17.000 son mulleres. É por iso que cuestionou "unha licitación destas características" mentres os responsables do Goberno galego falan de apostar polas pemes e o emprego na comunidade.

GRANDES CORPORACIÓNS

Na mesma liña, o socialista coruñés deu conta de que o contrato está actualmente en mans dunha peme pero que esta, ou calquera outra dos seus mesmas características, será "desbancada por unha gran corporación" ao duplicarse no contrato a superficie a atender.

Tanto é así que, segundo sinalou, son menos de cinco empresas as que optaron ao concurso, o que supón "unha concorrencia escasa".

O feito de deixar a limpeza dos centros administrativos en mans de grandes corporacións, como dixo Villoslada tras reunirse co catro asociacións provinciais de empresarios de limpeza de edificios e locais, ten consecuencias sobre "o emprego, a tributación fiscal e as capacidades económicas que ten Galicia".