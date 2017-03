O alcalde de Sobrado dos Monxes, Lisardo Santos, defendeu a súa xestión á fronte deste municipio coruñés, onde os socialistas "estabamos a facer ben as cousas", e rexeitou "os motivos" da oposición --PP e Todos por Sobrado-- para xustificar a moción de censura presentada este martes.

"Non se pode explicar", asegurou en roda prensa o actual rexedor do Concello de Sobrado, quen considera que existen "outros motivos" detrás da moción asinada polo tres concelleiros do PP e os dous edís de Todos Por Sobrado, cuxa portavoz, María Jesús Souto, será a nova alcaldesa, segundo o acordo alcanzado cos populares. O debate da moción está previsto para o 28 de marzo, ás 12,00 horas.

A oposición alega "falta de información" e incumprimento dos acordos plenarios, uns motivos que o propio alcalde considera "totalmente mentira". Santos, que asegura ter a "conciencia moi tranquila", explicou que os membros da oposición reciben toda a información relacionada coa actividade municipal.

Lisardo Santos defendeu a boa situación económica na que se atopa o Concello, chegando a superar en 300.000 euros o remanente con respecto ao ano anterior. "Deixamos o Concello mellor do que estaba", asegurou o actual rexedor.

Ademais da boa saúde das contas, o Concello de Sobrado dos Monxes realizou investimentos por valor de 700.000 euros no último ano, mellorando infraestruturas e levando a cabo "proxectos pendentes" como a reapertura da gardaría infantil.

EXPLICACIÓNS DO PP

Lisardo Santos non entende que se poida situar á fronte da Alcaldía á lista menos votada cando "a cidadanía elixiu outra cousa". "O que van facer non reflicte o que querían as urnas", apuntou antes de lembrar que a súa foi a "lista máis votada", obtendo catro edís.

Precisamente, os socialistas criticaron que a través de "métodos escuros" o PP "quere arrebatar a Alcaldía aos socialistas e situar á lista menos votada", segundo indicou o secretario de Organización da Agrupación Provincial Socialista da Coruña, Bernardo Fernández.

Ante esta situación, que consideran unha "anomalía democrática", o PSOE pide ao PP que de explicacións para subscribir esta moción de censura e situar á fronte do Consistorio á lista menos votada.