O prezo medio do solo urbano pecha 2016 cunha baixada do 21% en Galicia, fronte á subida media en España

O prezo medio do metro cadrado do solo urbano en Galicia situouse no cuarto trimestre de 2016 en 66,3 euros, o que supón unha caída interanual do 21,3%.

A de Galicia é a segunda maior baixada, só superada polo esborralle no País Vasco do -31%, fronte á subida media en España do 13%, segundo os datos da Estatística de Prezos de Solo publicados este xoves polo Ministerio de Fomento, e recolleitos por Europa Press.

Deste xeito, Galicia conta cos segundos prezos máis baixos entre comunidades, neste caso só con Castilla-León con peores cifras (54 euros por metros cadrado).

Ademais, en comparación co terceiro trimestre de 2016 rexístrase en Galicia unha baixada do 10,8%, mentres que a media de autonomías sobe por encima do 13%.

ESBORRALLE EN PONTEVEDRA

O estudo, elaborado cos datos facilitados polo Colexio de Rexistradores da Propiedade e Mercantís de España, recolle que esta caída en Galicia está provocada polo esborralle en Pontevedra dos prezos respecto ao último trimestre de 2015 (-43,7%), ata 65,2 euros, pois eran 115,8 euros un ano antes. Tamén, neste caso baixa un 4,6% o prezo en Ourense, ata 75,8 euros.

Con todo, o prezo aumenta nas provincias da Coruña (+18,7%, ata 70,3 euros) e en Lugo (+10,5%, ata 43,9 euros). Isto non impide que os prezos da provincia lucense sexan dos máis baixos de España.

Na comparativa intertrimestral, hai un retroceso en Pontevedra (-25,9%), en Lugo (-24,2%) e en Ourense (-9,3%). No outro extremo, hai un avance na Coruña (+4,6%).