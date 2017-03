A eurodeputada galega Lídia Senra (AGE Europa), reclamou este xoves que as novas normativas que está a promover a UE en materia pesqueira "non interfiran nunca no desenvolvemento normal das actividades da pesca artesanal e de baixura" e que, en todo caso, "nunca se convertan nun pretexto para trasladar máis cargas económicas e administrativas para estas frotas".

Así o defendeu Senra durante o debate sobre o Marco da Unión para a recompilación, xestión e uso dos datos do sector pesqueiro, que tivo lugar á primeira hora do xoves no hemiciclo de Estrasburgo.

A eurodeputada galega dixo compartir a idea de que é "moi importante contar con datos científicos rigorosos e de calidade para unha boa xestión das pescas", pero defendeu que o novo marco non vaia "en detrimento de a actividade da frota artesanal e de baixura".

Neste sentido, pediu que a recollida e xestión dos datos "teña en conta as especificidades da frota artesanal" e que "os datos socioeconómicos e ambientais tórnense nunha parte fundamental da información recollida".

Lídia Senra reclamou tamén que, á hora de recoller os datos socioeconómicos, téñase en conta e se "visibilice o papel e a situación das mulleres nas pescas".