O deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada volveu a esixir este xoves a convocatoria de oposicións no ámbito autonómico, convencido de que supón "unha total irresponsabilidade" non utilizar os mecanismos xurídicos existentes para polas en marcha. "Así como por decreto lei recortáronse os servizos públicos en 2012, por decreto lei pódense recuperar", sentenciou.

Villoslada Oposicións | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o socialista coruñés incidiu en que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "ten fácil tomar unha decisión se quere, como di, recuperar os servizos públicos en Galicia". "O resto son escusas", resolveu, convencido de que "os recursos que poida interpor o Goberno central non son automatismos divinos, senón decisións políticas".

Neste sentido, tras achegarse aos traballadores públicos que leste mesmo xoves realizaron unha marcha por Santiago para denunciar a súa "precaria" situación laboral, Villoslada puxo o foco na "chantaxe" de carácter "absolutamente político" que está a impulsar o Goberno no que incumbe ás oposicións e que foi "asumido de forma disciplinada" pola Xunta.

"Está a levar a unha situación caótica aos opositores", advertiu o parlamentario socialista antes de lembrar que o seu grupo levará este asunto ao pleno do Parlamento da semana próxima. En paralelo, anticipou que tamén denunciará na Cámara que "uno de cada catro empregos" da administración en Galicia é "temporal", o que da unha idea do nivel de "precariedade" existente.