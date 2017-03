Empregados das fábricas de Pescanova farán unha manifestación o vindeiro martes, durante a segunda xornada de folga

Os sindicatos CIG, CUT, UXT e USO chamaron a unirse o vindeiro martes, día 21, a unha manifestación que celebrarán no marco da segunda xornada folga convocada nas plantas de elaboración e frigoríficos de Nueva Pescanova co obxectivo de esixir á empresa que "cambie a súa posición" na negociación dos convenios colectivos dos centros de traballo do grupo.

Manifestación Pescanova | Fonte: Europa Press

A manifestación sairá ás 10,00 horas do martes desde Vía Norte e dirixirase ata o cruzamento de Policarpo Sanz con Colón, lugar no que se sitúan catro entidades bancarias. Segundo apuntaron os portavoces sindicais, o motivo de finalizar nese sitio é que "esas entidades, salvo unha, forman parte do G7 e son tamén responsables desta situación de conflitividade laboral".

De feito, os sindicalistas manteñen que este conflito "transcende a Pescanova", porque entenden que "este convenio non só afecta a -a empresa-, senón tamén aos futuros convenios do sector da alimentación". Por iso, coa intención de que haxa "eco social e cidadán", tamén repartirán panfletos para que os establecementos mostren o seu apoio aos traballadores.

Igualmente, pretenden implicar aos concellos de Redondela e O Porriño neste conflito, de maneira que pedirán que tomen unha posición e defendan aos seus veciños. Nesta liña, os representantes sindicais prevén acudir ao próximo pleno do Concello de Redondela para expor a súa situación.

Así mesmo, este sábado a partir das 5,30 horas farán piquetes informativos en Pescanova para trasladar aos empregados de ETTs que "o 'esquirolaxe' non é o camiño". "Pelexamos polos traballadores actuais e futuros, e a folga implica a súa solidariedade", subliñou o portavoz da CUT, Ricardo Castro, ao que Ignacio Couñago, de UXT, engadiu a súa petición de "que queden en casa ou se unan ao piquete".

Finalmente, os representantes sindicais convocaron para o día 25 unha nova asemblea ás 10,00 horas no Auditorio de Chapela (Redondela), na que analizarán "a situación" e proporán un calendario de mobilizacións, que inclúe iniciar folga indefinida a partir do próximo 4 de abril.

"Que a empresa deixe de ameazar, e dunha vez por todas convoque ao comité de empresa para buscar unha solución ao conflito, que se vai a alongar no tempo e vaise a endurecer", subliñaron os sindicalistas, que aínda que admitiron que a mobilización terá "custos", aseguraron que van "resistir" e non cederán "ante condicións de precariedade laboral".

CONVENIO DE ELABORADOS

Achega do aviso da dirección de Nueva Pescanova de que, "no caso de que chegado o 24 de marzo non se alcanzou un acordo", retirará a súa actual proposta, o portavoz de UXT reprobou que a empresa "ameace" con implantar o convenio de elaborados. "Se iso puidésese implantar, non estaría implantado xa?", cuestionou.

Así as cousas, considerou a advertencia da empresa como "un pulso" co que trata de que "que a xente se bote para atrás pola folga e a manifestación", pero insistiu en que "non poden aplicar o convenio de elaborados" porque teñen convenios propios en vigor. "Se chegan a poder, estaba aplicado xa, porque levamos 10 meses de negociación", sentenciou Castro.

"En empresas con convenios propios, hai sentenzas favorables aos traballadores pola imposición da empresa dun convenio estatal; non poden facer iso", explicou Couñago, antes de engadir que en "aquelas empresas rexidas por un convenio propio, ata que se negocia o propio convenio, --o anterior-- segue en vigor".

PRIMEIRO DÍA DE FOLGA

Acerca da primeira xornada de folga, celebrada o pasado martes, día 16, Xosé Fernández Piñeiro, de CIG, reiterou que foi "un éxito absoluto", pois contou cunha participación "do 100 por cen" dos traballadores tanto na folga como nas concentracións e piquetes que se celebraron.

No entanto, criticou a "escandalosa" presenza policial, e apuntou ao "paradoxal" de que non se producise "ningún conflito nin discusión, porque non foi ninguén a traballar salvo os servizos mínimos", e en cambio houbese "un despregamento importantísimo" de axentes, que na súa opinión tiñan "actitude chulesca respecto ao comité de folga".

En relación a iso, a portavoz de USO, Teresa Varela, censurou que non se lles permitiu comprobar os servizos mínimos. Neste contexto, Piñeiro avanzou que valoran a posibilidade de presentar unha demanda ante a Fiscalía, ao entender que a Policía "invadiu competencias do comité de folga".

MOBILIZACIÓN DE CC.OO

Neste conflito, Comisións Obreiras. e os demais sindicatos conformaron dous bandos distintos tras non lograr acordar unha posición única fronte á empresa, e organizaron mobilizacións por separado. Así, CC.OO. convocou para os martes e xoves deste mes paros parciais --dunha hora-- na parte comercial, administrativa e de oficinas do grupo.

Precisamente, este xoves tivo lugar o terceiro dos paros nas oficinas do centro de Chapela, onde houbo "novamente un apoio maioritario dos traballadores", segundo destacou Comisións, que nun comunicado criticou "a actitude de protagonismo mostrada polo resto de organizacións sindicais".

A continuación, acusou a estes sindicatos de estar "a crear a división dos traballadores" e augurou que "acabarán asinando un convenio en termos negativos". Finalmente, insistiu na súa aposta polos paros dunha hora, ao considerar que é "unha medida sustentable no tempo que permite presionar e facer recapacitar á dirección do grupo".

POSICIÓN DA EMPRESA

A dirección de Nueva Pescanova sostén que a súa proposta de convenios colectivos para as plantas de elaboración e frigoríficos do grupo non afecta os postos de traballo e as condicións laborais dos actuais traballadores senón só aos novos contratados, aos que asegura que, en todo caso, propón salarios e condicións que "melloran" o convenio do sector.

A empresa mantén que na negociación, pola que houbo "preto de 100 reunións desde o 31 de marzo de 2016", trata de conseguir convenios propios "baixo as premisas de mantemento do emprego e mellora da competitividade e flexibilidade, de forma que se garanta a viabilidade e sustentabilidade futura de todos os seus centros".