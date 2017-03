En Marea pide derrogar o decreto que suprime rexistros da propiedade, pois eliminará 20 ou 25 empregos en Galicia

O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, esixiu este xoves a derrogación do decreto que suprime rexistros da propiedade, pois en Galicia suporá o peche dunha decena de oficinas e a perda duns 20 ou 25 postos de traballo.

En rolda de prensa, Villares criticou unha decisión do Goberno que, co amparo da Xunta, supón "endurecer" as condicións de vida dos cidadáns do medio rural, que ven afastarse oficinas e servizos e encarecerse os trámites.

"O máis preocupante é que se manda a mensaxe de que non hai expectativas de futuro no rural", censurou o portavoz do grupo rupturista, crítico tamén coa reordenación "arbitraria" que se fixo no territorio galego.

A modo de exemplo, criticou que un veciño de Muros (A Coruña), que verá pechar a súa oficina, deba acudir ao Rexistro da Propiedade de Corcubión en lugar de desprazarse ata Noia, un municipio algo máis próximo.

IMPACTO ECONÓMICO E LABORAL

A todas estas circunstancias engadiu o impacto económico "negativo" que terá o peche de sedes nas economías locais, pois, por exemplo, en sete deses concellos o nivel de paro sitúase "por encima da media galega".

En paralelo, o maxistrado en excedencia puxo o foco en que os rexistradores da propiedade verán aumentar a súa carga de traballo como consecuencia da ampliación da demarcación da súa competencia.

Outro asunto no que reparou é en que podería desaparecer a función liquidadora de impostos por parte destes organismos, de modo que avanzou que pedirá ao Goberno galego que reclame que se garanta ese papel "esencial".