O grupo parlamentario de En Marea no Congreso dos Deputados votou en contra do Real Decreto da estiba (que finalmente foi rexeitado) ao entender que "atenta contra un sector estratéxico da actividade portuaria" e "precariza as condicións laborais dos estibadores".

Alexandra Fernández | Fonte: Europa Press

O real decreto lei do Goberno para reformar do sector da estiba portuaria foi rexeitado este xoves polo Pleno no Congreso, co que se converte no terceiro da Democracia que non logra superar a preceptiva validación na Cámara Baixa.

O decreto lei foi derrubado con 175 votos en contra, os de PSOE, Unidos Podemos --grupo no que se atopan os deputados de En Marea--, Esquerra (ERC), a antiga Convergència (PDeCAT), Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria (CC) e Nueva Canarias, fronte aos 142 votos a favor que sumaron o PP, os seus socios electorais de UPN e Foro Asturias, e o PNV. Pola súa banda, Ciudadanos optou pola abstención (32 votos máis un erro no PSOE).

A través dun comunicado emitido este xoves, a portavoz de En Marea en Fomento, Alexandra Fernández, sinalou que a "rotunda oposición" do seu grupo contra a normativa débese a que o seu "único propósito é a liberalización dun sector fundamental" e "servir aos intereses das grandes multinacionais".

REXEITAMENTO POR "DOBRE MOTIVACIÓN"

"O noso rexeitamento débese a unha dobre motivación: tanto polas formas usadas polo ministro De la Serna como polo contido", sinalou, para logo indicar que a normativa "nin se negociou nin se pactou co sector".

Así as cousas, Fernández lembrou ao Goberno central que "os tempos de Atila pasaron" e que está "só, sen maioría absoluta", polo que convidou ao PP a "actuar doutra forma e abandonar a prepotencia para asumir a vía do diálogo, do consenso e do pacto" se queren "aprobar algunha lei".

Por último, convidou ao ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a que leve a cabo unha negociación "sen paripés nin teatros" co sector da estiba, que, segundo Fernández, está "aberto a falar desde o primeiro momento".