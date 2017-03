Un vehículo resulta calcinado en Vigo tras prenderse cando circulaban nel unha muller e a súa neta

Un turismo resultou "totalmente" calcinado despois de que empezase a arder cando unha muller e a súa neta circulaban nel pola estrada de Valadares, na cidade de Vigo, segundo informou a Policía Local.

Coche calcinado en Vigo | Fonte: Europa Press

Os feitos ocorreron sobre as 12,45 horas deste mércores, cando a Central de Información e Mando da Policía Local recibiu un aviso de que un vehículo estaba a arder, motivo polo que se desprazaron unha dotación policial e outra de bombeiros.

No lugar, os bombeiros procederon a apagar as lapas, a pesar do que o coche quedou "totalmente" calcinado. A propietaria indicou que, cando circulaba co vehículo, decatouse de que saía fume do motor, polo que se baixaron ela e a súa neta. Inmediatamente, segundo explicou a muller, o coche empezou a arder.