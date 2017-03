O portavoz do grupo provincial socialista e da Deputación de Lugo, Álvaro Santos, avanzou que os orzamentos da institución, que ascenden a 84,8 millóns, estarán aprobados de forma definitiva "a mediados de abril".

Así se pronunciou despois de que o pasado martes saísen adiante as contas provinciais tras absterse os doce deputados populares e os dous do Bloque Nacionalista Galego.

Segundo precisou Santos, "agora publícase no Boletín Oficial da Provincia" tras o que "hai un prazo de 15 días" para que se presenten as alegacións. "Se non hai alegacións, queda aprobado automaticamente e, se as houbese, teríanse que resolver nunha sesión plenaria", indicou para sinalar que, "como moi tarde", "a mediados de abril" estarían aprobados de forma definitiva.

O portavoz do goberno provincial mostrouse "moi satisfeito" coa aprobación das contas e destacou que o plan único contempla unha partida de 20 millóns de euros a repartir entre os 67 municipios da provincia baixo as premisas que formula a Federación Galega de Municipios e Provinicas (Fegamp).

"Moi satisfeito, por ser capaces como goberno de que, a pesar da baixada de ingresos que ten a Deputación por diferentes razóns, podamos manter o investimento en emprego, incrementar o investimento en benestar, incrementar o investimento en infraestruturas e contar cun plan (único) no que participen os máis de 300.000 veciños da provincia", concluíu.