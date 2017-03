Detidas tres persoas e desarticulado un punto de venda de droga no centro de Lugo

A Policía Nacional detivo a tres persoas, ademais de intervir numerosas doses de haxix e marihuana, co que da por desarticulado un punto de venda de droga no centro de Lugo.

As detencións enmárcanse no operativo policial denominado 'Puber', que a Policía realizaba desde hai tempo co obxectivo da erradicación de puntos negros de venda e consumo de estupefacientes na cidade de Lugo.

Así, a Policía da por erradicado un punto de venda na 'Placita del Colegio', entre o Circulo das Artes e o colexio Padres Franciscanos en Lugo.

A investigación comezou ao detectarse que na contorna da Praza Maior, frecuentada por un gran número de mozos tanto en horario escolar como en horas de lecer, se traficaba e consumía droga. A Policía apuntou que estaban implicados nos feitos algúns menores de idade.

Na recompilación de indicios os axentes encargados da investigación lograron identificar as persoas que supostamente se dedicaban ao tráfico de drogas na zona e finalmente tres persoas foron detidas.

ACTAS

Ademais, as mesmas fontes policiais apuntaron que se instruíu unha vintena de actas por consumo de sustancias estupefacientes na vía pública --nove a menores de idade--.

Tamén se interviñeron numerosas doses de haxix e marihuana en posesión tanto dos traficantes como dos consumidores, así como identificouse a un número importante de persoas, das cales moitas resultaron ser menores de idade.

Os detidos, un dos cales ten antecedentes policiais, pasaron a disposición xudicial. Ao dispositivo levado a cabo, dirixido polo Grupo de Drogas da Brigada Provincial de Policía Xudicial, "contribuíu a inestimable colaboración cidadá da zona", segundo destacan as mesmas fontes.

E contou coa participación de funcionarios adscritos á Brigada Provincial de Seguridade Cidadá e do Grupo de Menores da Unidade de Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia en Lugo.