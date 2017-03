O Concello de Ourense aproba as licenzas para as obras da escola de idiomas e da pista cuberta

O Concello de Ourense aprobou a concesión das obras de ampliación da escola oficial de idiomas e da execución da pista de atletismo hidráulica cuberta no recinto feiral de Expourense, que suporán un investimento superior ao millón de euros.

En concreto, trátase de dúas obras que acometerá a Xunta, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e que suporán un investimento de 489.447,65 euros para a escola de idiomas e de 512.152 euros para o proxecto básico e execución da pista de atletismo cuberta.

Así o destacou o alcalde, Jesús Vázquez, na rolda de prensa para informar os acordos da xunta de goberno local deste xoves, na que destacou os investimentos do Executivo autonómico na cidade.

Na súa intervención, Vázquez destacou que desde xuño de 2015, cando o seu grupo se fixo cargo do Concello, a consellería investiu "máis de sete millóns de euros" en proxectos como melloras en centros educativos (3,5 millóns de euros) ou o Campus da auga (3,3 millóns). "Unha cantidade nunca antes vista noutros gobernos", remarcou.

O rexedor tamén defendeu a xestión da Concellaría de Asuntos Sociais, a través dos datos dun informe presentado na xunta de goberno e que ofrece unha análise comparativa dos servizos ofrecidos por este departamento en 2015 e 2016.

Todo iso despois de que o pasado pasado martes o grupo municipal socialista esixise a dimisión de Sofía Godoy, como responsable das áreas de Benestar Social, Sanidade, Igualdade, Mocidade e Voluntariado, ante a súa "incapacidade de xestión, desidia e falta de sensibilidade" para "liderar e coordinar proxectos e iniciativas no ámbito social".

Fronte a iso, Vázquez informou de que o departamento que dirixe Sofía Godoy incrementou no último ano en case 76.000 (un 67%) as horas de atención no fogar ás persoas dependentes. En 2015 este servizo ofrecía 100.000 horas anuais de atención, un ano máis tarde o número de horas sitúase en 188.000.

Tamén reivindicado un incremento nos datos do servizo de teleasistencia domiciliaria, que pasou de atender a 362 usuarios en 2015, aos 462 usuarios do pasado ano (un aumento dun 28%).

OS ORZAMENTOS, "MÁIS PRETO"

Ademais, o alcalde defendeu este xoves que os orzamentos do Concello "están máis preto", na medida en que se poida aprobar a nova Relación de Postos de Traballo (RPT), tal e como anunciou o mércores o portavoz do PP, José Araújo, tras unha reunión da xunta de portavoces.

Sobre esta cuestión, Vázquez informou de que a RPT atópase en fase de "punto final" tras "moitas horas de traballo, posto a posto", e que nestes momentos este proxecto está "pendente" de ser presentado ante a mesa de negociación como paso previo para "seguir avanzando".

"Intervención entende que sen esa RPT non se poden aprobar os orzamentos, porque non existiría unha contía fixa para o capítulo uno" (gastos de persoal), lembrou Vázquez. O edil insistiu en que é un paso previo "necesario" para poder trasladar este cambio aos orzamentos do Concello.